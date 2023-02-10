В ТЦ Перми на четверть упала посещаемость

11 февраля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Эксперты сравнили показатели с докризисным 2019 годом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Торговых центрах (ТЦ) Перми в январе 2023 года по сравнению с аналогичными показателями января 2019 года на 23 процента упала посещаемость. Эксперты сравнили показатель Mall Index, который отражает изменение количества посетителей на единицу площади всех ТЦ Перми, за последние четыре года. «В январе 2023 года Mall Index в пермских ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, снизился на 23% по сравнению с докризисным 2019 годом. По данным компании Focus Technologies, Mall Index региональных ТЦ в январе 2023 года оказался сопоставим с аналогичными показателями января 2022 года, но на 7% меньше, чем в январе 2021-го», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В компании подчеркнули, что 2019 год является последним, где на рынок не повлияли коронавирусные ограничения либо введенные санкции. Эксперты отметили, что на сегодняшний день уровень покупательской способности остается невысоким. Ранее аналитики предсказывали рост посещаемости ТЦ к осени 2022 года. По словам экспертов, потребители пока пребывают в режиме сбережения.

В Торговых центрах (ТЦ) Перми в январе 2023 года по сравнению с аналогичными показателями января 2019 года на 23 процента упала посещаемость. Эксперты сравнили показатель Mall Index, который отражает изменение количества посетителей на единицу площади всех ТЦ Перми, за последние четыре года. «В январе 2023 года Mall Index в пермских ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, снизился на 23% по сравнению с докризисным 2019 годом. По данным компании Focus Technologies, Mall Index региональных ТЦ в январе 2023 года оказался сопоставим с аналогичными показателями января 2022 года, но на 7% меньше, чем в январе 2021-го», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В компании подчеркнули, что 2019 год является последним, где на рынок не повлияли коронавирусные ограничения либо введенные санкции. Эксперты отметили, что на сегодняшний день уровень покупательской способности остается невысоким. Ранее аналитики предсказывали рост посещаемости ТЦ к осени 2022 года. По словам экспертов, потребители пока пребывают в режиме сбережения.