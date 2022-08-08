Аналитики рассказали, когда в пермских ТЦ вырастет посещаемость

Аналитики компании Focus Technologies заявили о росте посещаемости торговых центров Перми с конца лета. По итогам двух летних месяцев эксперты проанализировали показатель Mall Index — он отражает изменение количества посетителей на единицу площади всех ТЦ Перми. Так, в июне—июле Mall Index пермских моллов держится на одном уровне.
«Существенных изменений ближайшее время не предполагается, а вот в конце лета-начале осени возможен рост активности потенциальных потребителей и, как следствие, рост посещаемости торговых центров. Он будет связан с традиционно наблюдающимся сезонным пиком перед началом нового учебного года и нового бизнес-сезона, который в этом году может быть усилен фактором отложенного спроса», — приводит слова руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева издание «Ъ-Прикамье».
По словам аналитиков, потребители пока пребывают в режиме сбережения, в целом люди склонны тратить средства в определенные периоды. Ранее URA.RU сообщало, что в крупном торговом центре освободили площади десятки отделов. Иностранные бренды начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине.
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