Молодой петербуржец, гостивший в Перми у знакомой, обокрал ее бабушку

Житель Санкт-Петербурга перевел деньги с банковской карты пенсионерки на свой счет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми будут судить жителя Санкт-Петербурга, который ограбил бабушку своей знакомой, приехав к ней в гости. 22-летний молодой человек узнал, что у пенсионерки имеется крупная сумма денег на банковской карте. С помощью мобильного телефона он перевел 368 тысяч рублей со счета пермячки себе, купив на них ноутбук, смартфон и обучающий онлайн-курс, говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Петербуржец снял с банковской карты наличные и на них арендовал квартиру, приобрел смартфон и ноутбук, а также купил обучающий онлайн-курс по графическому дизайну. Кроме того, приобрел и употребил наркотическое средство», — сообщили ГУ МВД.

Молодой человек был задержан по горячим следам оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции Свердловского района УМВД по Перми. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), подозреваемый находится под административным арестом.