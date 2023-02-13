Резиденты ТНТ бесплатно выступят со стендапом в пермском ТЦ

ТРЦ «iMall Эспланада» отметит день рождения с юмором Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на площадке ТРЦ «iMall Эспланада» выступят известные комики Москвы, Екатеринбурга и Перми (возрастное ограничение 12+ — прим. ред.). Три вечера юмора от резидентов шоу на ТНТ ТРЦ устраивает в честь своего дня рождения, поэтому вход будет бесплатным.

«Встречайте лучших комиков Москвы, Перми и Екатеринбурга! Вы смеялись над их шутками в открытом микрофоне на телевидении. А многие из них остаются действующими резидентами шоу Stand Up на ТНТ», — говорится на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Концерты пройдут 17, 18 и 19 февраля. Начало в 19:00.