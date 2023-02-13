13 февраля 2023

Резиденты ТНТ бесплатно выступят со стендапом в пермском ТЦ

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Зимние виды города. Пермь, imall, торговый центр ай мол
ТРЦ «iMall Эспланада» отметит день рождения с юмором Фото:

В Перми на площадке ТРЦ «iMall Эспланада» выступят известные комики Москвы, Екатеринбурга и Перми (возрастное ограничение 12+ — прим. ред.). Три вечера юмора от резидентов шоу на ТНТ ТРЦ устраивает в честь своего дня рождения, поэтому вход будет бесплатным.

«Встречайте лучших комиков Москвы, Перми и Екатеринбурга! Вы смеялись над их шутками в открытом микрофоне на телевидении. А многие из них остаются действующими резидентами шоу Stand Up на ТНТ», — говорится на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Концерты пройдут 17, 18 и 19 февраля. Начало в 19:00.

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В Перми на площадке ТРЦ «iMall Эспланада» выступят известные комики Москвы, Екатеринбурга и Перми (возрастное ограничение 12+ — прим. ред.). Три вечера юмора от резидентов шоу на ТНТ ТРЦ устраивает в честь своего дня рождения, поэтому вход будет бесплатным. «Встречайте лучших комиков Москвы, Перми и Екатеринбурга! Вы смеялись над их шутками в открытом микрофоне на телевидении. А многие из них остаются действующими резидентами шоу Stand Up на ТНТ», — говорится на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Концерты пройдут 17, 18 и 19 февраля. Начало в 19:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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