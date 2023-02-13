13 февраля 2023

Термы под Пермью продают спустя семь месяцев после открытия за 115 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, термальный источник, баден-баден, баден
Термы открылись в июле 2022 года Фото:

Новый термальный комплекс в Гамово (Пермский край), который открылся в июле 2022 года, уже выставили на продажу. Термы Weekend с самым большим в крае открытым бассейном продают за 115 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito.ru. Как утверждает автор объявления, комплекс создавался специально, чтобы потом его продать.

«Приветствую тебя, уважаемый инвестор, в высокодоходный бизнес! Рентабельность нашего бизнеса по итогам семи месяцев работы — 34% годовых! Почему продаем? Наша идея была именно в том, чтобы создать уникальный и крутой объект, готовый для инвестирования высокодоходный бизнес — в этом наша миссия», — указано в объявлении.

Weekend — это семейный термально-банный комплекс с открытым теплым бассейном площадью в 303 квадратных метра. Бассейн оснащен зонами с гидромассажем, аэромассажем, противотоками для плавания. Также есть купели, парные, хаммамы, кафе, «зимний сад». Комплекс продают вместе с персоналом, состоящим из управляющего, технического директора, техников, клининга, спасателей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми есть еще одни новые термы «Тенториум». В них с января появились дополнительные услуги.

В термах самый большой открытый бассейн в Пермском крае
Комплекс находится в огороженной территории и под наблюдением
Внутри здания находятся саны, хаммамы, помывочные
Есть кафе для желающих перекусить

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Новый термальный комплекс в Гамово (Пермский край), который открылся в июле 2022 года, уже выставили на продажу. Термы Weekend с самым большим в крае открытым бассейном продают за 115 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito.ru. Как утверждает автор объявления, комплекс создавался специально, чтобы потом его продать. «Приветствую тебя, уважаемый инвестор, в высокодоходный бизнес! Рентабельность нашего бизнеса по итогам семи месяцев работы — 34% годовых! Почему продаем? Наша идея была именно в том, чтобы создать уникальный и крутой объект, готовый для инвестирования высокодоходный бизнес — в этом наша миссия», — указано в объявлении. Weekend — это семейный термально-банный комплекс с открытым теплым бассейном площадью в 303 квадратных метра. Бассейн оснащен зонами с гидромассажем, аэромассажем, противотоками для плавания. Также есть купели, парные, хаммамы, кафе, «зимний сад». Комплекс продают вместе с персоналом, состоящим из управляющего, технического директора, техников, клининга, спасателей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми есть еще одни новые термы «Тенториум». В них с января появились дополнительные услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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