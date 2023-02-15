Пермский зоопарк получил заключение о готовности первых объектов

Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового пермского зоопарка. В него вошли четыре объекта, сообщается в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».
«Госстройнадзор выдал заключение. В первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. В рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика». Там предполагают поселить лосей, оленей, рысей, амурских тигров, медведей и лесных птиц. Строительство на объекте на данный момент ведут 200 рабочих.
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