15 февраля 2023

Пермский зоопарк получил заключение о готовности первых объектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, животные, волк, клетка
В пермском зоопарке готовы пункты проката и охраны, а также дезбарьер Фото:

Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового пермского зоопарка. В него вошли четыре объекта, сообщается в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Госстройнадзор выдал заключение. В первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. В рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика». Там предполагают поселить лосей, оленей, рысей, амурских тигров, медведей и лесных птиц. Строительство на объекте на данный момент ведут 200 рабочих.

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Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового пермского зоопарка. В него вошли четыре объекта, сообщается в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». «Госстройнадзор выдал заключение. В первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. В рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям», — говорится в сообщении. Уточняется, что в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика». Там предполагают поселить лосей, оленей, рысей, амурских тигров, медведей и лесных птиц. Строительство на объекте на данный момент ведут 200 рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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