Пермский зоопарк получил заключение о готовности первых объектов

16 февраля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В пермском зоопарке готовы пункты проката и охраны, а также дезбарьер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового пермского зоопарка. В него вошли четыре объекта, сообщается в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». «Госстройнадзор выдал заключение. В первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. В рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям», — говорится в сообщении. Уточняется, что в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика». Там предполагают поселить лосей, оленей, рысей, амурских тигров, медведей и лесных птиц. Строительство на объекте на данный момент ведут 200 рабочих.

Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового пермского зоопарка. В него вошли четыре объекта, сообщается в группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте». «Госстройнадзор выдал заключение. В первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. В рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям», — говорится в сообщении. Уточняется, что в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика». Там предполагают поселить лосей, оленей, рысей, амурских тигров, медведей и лесных птиц. Строительство на объекте на данный момент ведут 200 рабочих.