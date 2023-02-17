Экс-советник ЦРУ Рикардс раскрыл, как Украина дойдет до ядерной войны

Экс-советник ЦРУ Рикардс: США будут поставлять оружие на Украину пока она не дойдет до ядерной войны

17 февраля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Помощь США Украине приведет ее к ядерной войне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не прекратит поставки оружия на Украину, потому что не хочет потерять лицо. Но американское оружие не переломит ситуацию на поле боя для Украины, и тогда конфликт перерастет в ядерный. Такой сценарий видит бывший советник ЦРУ, американский юрист и экономист Джеймс Рикардс. «Весь этот сценарий — долгий медленный марш к ядерной войне или полному распаду Украины», — заявил Джеймс Рикардс в материале для Daily Reckoning. Он отметил, что система ПВО России является сильнейшей в мире, поэтому истребители F-16 не станут проблемой для российской армии. Американское правительство превратило украинский конфликт в экзистенциальный кризис Запада. «Украина никогда не была жизненно важным интересом США», — отмечает Рикардс, его цитирует издание Pravda.ru. Но теперь Байден не может просто сдаться, потому что в украинский конфликт вложено слишком много. Страны Запада поддерживают киевскую власть в украинском кризисе. В начале года представители министерств обороны стран НАТО договорились о поставках танков на Украину. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский пытается уговорить западных партнеров поставить ему истребители F-16.

Президент США Джо Байден не прекратит поставки оружия на Украину, потому что не хочет потерять лицо. Но американское оружие не переломит ситуацию на поле боя для Украины, и тогда конфликт перерастет в ядерный. Такой сценарий видит бывший советник ЦРУ, американский юрист и экономист Джеймс Рикардс. «Весь этот сценарий — долгий медленный марш к ядерной войне или полному распаду Украины», — заявил Джеймс Рикардс в материале для Daily Reckoning. Он отметил, что система ПВО России является сильнейшей в мире, поэтому истребители F-16 не станут проблемой для российской армии. Американское правительство превратило украинский конфликт в экзистенциальный кризис Запада. «Украина никогда не была жизненно важным интересом США», — отмечает Рикардс, его цитирует издание Pravda.ru. Но теперь Байден не может просто сдаться, потому что в украинский конфликт вложено слишком много. Страны Запада поддерживают киевскую власть в украинском кризисе. В начале года представители министерств обороны стран НАТО договорились о поставках танков на Украину. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский пытается уговорить западных партнеров поставить ему истребители F-16.