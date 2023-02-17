«Народный фронт»: россияне пожертвовали 500 млн рублей, чтобы помочь бойцам на передовой

17 февраля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Россияне жертвовали от 100 и более рублей, отметил Сергей Горбунов Фото: архив «Народного фронта» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порядка 500 млн рублей собрал «Народный фронт» на покупку теплых вещей бойцам в зоне СВО. Куратором акции выступил блогер и журналист Юрий Подоляка. Россияне переводили от 100 и более рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Народного фронта». «29 сентября блогер и журналист Юрий Подоляка в рамках проекта „Народного фронта“ „Все для победы“ открыл сбор средств на закупку теплых вещей для бойцов на передовой, в том числе мобилизованных, направленных в зону проведения специальной военной операции. Эта акция была самой масштабной из всех открытых в рамках проекта. Благодаря пожертвованиям, удалось собрать внушительную сумму — 493 456 100 рублей. В сборе приняли участие более 185 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе «Народного фронта». Как рассказал замруководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов, россияне и организации жертвовали на сбор от 100 до десятков миллионов рублей. «Ребята очень рады, что такое количество людей помнят и понимают, чем они занимаются на линии фронта. Со словами благодарности встречают, когда мы привозим им закупленные вещи. Сбор длился чуть более месяца, затем мы занимались закупкой и доставкой вещей бойцам на передовую», — объяснил представитель движения. В организации подчеркнули, что на собранные вещи были закуплены спальники, верхняя одежда, зимняя обувь. «Были отшиты, закуплены и доставлены военным более 220 тысяч теплых вещей, в том числе спальники, карематы (спальные коврики, — прим. URA.RU), комплекты верхней одежды, термобелье, зимняя обувь, шапки, перчатки. Необходимую бойцам помощь получили 103 подразделения, которые сражаются сейчас на передовой. Проект Народного фронта „Все для победы!“ продолжается, сейчас идет сбор „Защитникам Отечества“ на подарки бойцам к 23 февраля. Вся информация о том, как можно пожертвовать средства, доступна на сайте pobeda.onf.ru», — добавили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 500 млн рублей собрал «Народный фронт» на покупку теплых вещей бойцам в зоне СВО. Куратором акции выступил блогер и журналист Юрий Подоляка. Россияне переводили от 100 и более рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Народного фронта». «29 сентября блогер и журналист Юрий Подоляка в рамках проекта „Народного фронта“ „Все для победы“ открыл сбор средств на закупку теплых вещей для бойцов на передовой, в том числе мобилизованных, направленных в зону проведения специальной военной операции. Эта акция была самой масштабной из всех открытых в рамках проекта. Благодаря пожертвованиям, удалось собрать внушительную сумму — 493 456 100 рублей. В сборе приняли участие более 185 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе «Народного фронта». Как рассказал замруководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов, россияне и организации жертвовали на сбор от 100 до десятков миллионов рублей. «Ребята очень рады, что такое количество людей помнят и понимают, чем они занимаются на линии фронта. Со словами благодарности встречают, когда мы привозим им закупленные вещи. Сбор длился чуть более месяца, затем мы занимались закупкой и доставкой вещей бойцам на передовую», — объяснил представитель движения. В организации подчеркнули, что на собранные вещи были закуплены спальники, верхняя одежда, зимняя обувь. «Были отшиты, закуплены и доставлены военным более 220 тысяч теплых вещей, в том числе спальники, карематы (спальные коврики, — прим. URA.RU), комплекты верхней одежды, термобелье, зимняя обувь, шапки, перчатки. Необходимую бойцам помощь получили 103 подразделения, которые сражаются сейчас на передовой. Проект Народного фронта „Все для победы!“ продолжается, сейчас идет сбор „Защитникам Отечества“ на подарки бойцам к 23 февраля. Вся информация о том, как можно пожертвовать средства, доступна на сайте pobeda.onf.ru», — добавили в пресс-службе.