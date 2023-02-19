Житель Нижнего Тагила нашел плесень в пирожке из супермаркета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) обнаружил плесень в пирожке, который купил в одном из магазинов сети «Вкусный дом». Об этом свердловчанин рассказал в соцсети.

«Вот такой пирожок мне продали в магазине „Вкусный дом“, расположенном на улице Зари, 1Б. А продавцы, даже не моргнув глазом, уверяли меня, что свежий, утренняя выпечка», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в сеть магазинов «Вкусный дом». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу приостановили деятельность кафе «Ямагучи», которое является должником. Там нашли многочисленные нарушения, в том числе плесень на стенах и ловушки для грызунов.