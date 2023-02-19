19 февраля 2023
18 февраля 2023

Свердловчанин обнаружил плесень в пирожке из супермаркета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нижнего Тагила нашел плесень в пирожке из супермаркета Фото:

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) обнаружил плесень в пирожке, который купил в одном из магазинов сети «Вкусный дом». Об этом свердловчанин рассказал в соцсети.

«Вот такой пирожок мне продали в магазине „Вкусный дом“, расположенном на улице Зари, 1Б. А продавцы, даже не моргнув глазом, уверяли меня, что свежий, утренняя выпечка», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в сеть магазинов «Вкусный дом». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу приостановили деятельность кафе «Ямагучи», которое является должником. Там нашли многочисленные нарушения, в том числе плесень на стенах и ловушки для грызунов.

Фото:

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Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) обнаружил плесень в пирожке, который купил в одном из магазинов сети «Вкусный дом». Об этом свердловчанин рассказал в соцсети. «Вот такой пирожок мне продали в магазине „Вкусный дом“, расположенном на улице Зари, 1Б. А продавцы, даже не моргнув глазом, уверяли меня, что свежий, утренняя выпечка», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU отправил запрос в сеть магазинов «Вкусный дом». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу приостановили деятельность кафе «Ямагучи», которое является должником. Там нашли многочисленные нарушения, в том числе плесень на стенах и ловушки для грызунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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