19 февраля 2023

В Свердловской области снизилась инфляция

В январе 2023 года инфляция в Свердловской области снизилась до 11,67%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области инфляция снизилась до 11,67% Фото:

В Свердловской области снизилась инфляция до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Соответсвующую информацию выпустило Уральское главное управление Банка России.

«В январе 2023 года инфляция в Свердловской области снизилась до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Это ниже, чем в целом по стране (11,77%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (9,65%). Замедление инфляции в Свердловской области обусловлено расширением предложения на отдельных товарных рынках», — сказано в сообщении.

Кроме всего, годовой темп прироста цен на продовольствие в Свердловской области в январе 2023 года снизился до 9,16%. А годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года замедлился до 12,00%.

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В Свердловской области снизилась инфляция до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Соответсвующую информацию выпустило Уральское главное управление Банка России. «В январе 2023 года инфляция в Свердловской области снизилась до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Это ниже, чем в целом по стране (11,77%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (9,65%). Замедление инфляции в Свердловской области обусловлено расширением предложения на отдельных товарных рынках», — сказано в сообщении. Кроме всего, годовой темп прироста цен на продовольствие в Свердловской области в январе 2023 года снизился до 9,16%. А годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года замедлился до 12,00%.
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