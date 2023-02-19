В Свердловской области снизилась инфляция

В январе 2023 года инфляция в Свердловской области снизилась до 11,67%

20 февраля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

В Свердловской области инфляция снизилась до 11,67% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области снизилась инфляция до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Соответсвующую информацию выпустило Уральское главное управление Банка России. «В январе 2023 года инфляция в Свердловской области снизилась до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Это ниже, чем в целом по стране (11,77%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (9,65%). Замедление инфляции в Свердловской области обусловлено расширением предложения на отдельных товарных рынках», — сказано в сообщении. Кроме всего, годовой темп прироста цен на продовольствие в Свердловской области в январе 2023 года снизился до 9,16%. А годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года замедлился до 12,00%.

В Свердловской области снизилась инфляция до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Соответсвующую информацию выпустило Уральское главное управление Банка России. «В январе 2023 года инфляция в Свердловской области снизилась до 11,67%. В декабре 2022 года инфляция составляла 11,83%. Это ниже, чем в целом по стране (11,77%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (9,65%). Замедление инфляции в Свердловской области обусловлено расширением предложения на отдельных товарных рынках», — сказано в сообщении. Кроме всего, годовой темп прироста цен на продовольствие в Свердловской области в январе 2023 года снизился до 9,16%. А годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года замедлился до 12,00%.