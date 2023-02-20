В ХМАО ищут контрактников для службы на Сахалине. Скрин

21 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Контрактников из ХМАО приглашают на службу в Сахалинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске и Сургуте (ХМАО) агентство по развитию человеческого капитала (Сахалинская область) разместило объявление о поиске военнослужащих по контракту. Как сообщается на сайте hh.ru, зарплата контрактников составляет от 190 до 400 тысяч рублей. «Вакансия: военнослужащий по контракту. Требования: годность к военной службе по контракту: „А-годен“ или „Б-годен с незначительными ограничениями“. Условия: оплата переезда на территорию Сахалинской области», — указано в объявлении. У кандидатов должно быть образование не ниже среднего. Работодатель обещает единовременную выплату в сумме 495 тысяч рублей, компенсацию найма жилья, трудоустройство супруги, предоставление путевок в санатории, бесплатный проезд к месту отдыха, выплату в случае травмы или ранения, устройство детей в садик, школу и секции. Агентство ищет контрактников в разных регионах России. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Белоярского района ХМАО призвала записываться на военную службу по контракту. Мэрия опубликовала пост в соцсетях. hh.ru

В Ханты-Мансийске и Сургуте (ХМАО) агентство по развитию человеческого капитала (Сахалинская область) разместило объявление о поиске военнослужащих по контракту. Как сообщается на сайте hh.ru, зарплата контрактников составляет от 190 до 400 тысяч рублей. «Вакансия: военнослужащий по контракту. Требования: годность к военной службе по контракту: „А-годен“ или „Б-годен с незначительными ограничениями“. Условия: оплата переезда на территорию Сахалинской области», — указано в объявлении. У кандидатов должно быть образование не ниже среднего. Работодатель обещает единовременную выплату в сумме 495 тысяч рублей, компенсацию найма жилья, трудоустройство супруги, предоставление путевок в санатории, бесплатный проезд к месту отдыха, выплату в случае травмы или ранения, устройство детей в садик, школу и секции. Агентство ищет контрактников в разных регионах России. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Белоярского района ХМАО призвала записываться на военную службу по контракту. Мэрия опубликовала пост в соцсетях.