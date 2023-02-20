В Ханты-Мансийске и Сургуте (ХМАО) агентство по развитию человеческого капитала (Сахалинская область) разместило объявление о поиске военнослужащих по контракту. Как сообщается на сайте hh.ru, зарплата контрактников составляет от 190 до 400 тысяч рублей.
«Вакансия: военнослужащий по контракту. Требования: годность к военной службе по контракту: „А-годен“ или „Б-годен с незначительными ограничениями“. Условия: оплата переезда на территорию Сахалинской области», — указано в объявлении.
У кандидатов должно быть образование не ниже среднего. Работодатель обещает единовременную выплату в сумме 495 тысяч рублей, компенсацию найма жилья, трудоустройство супруги, предоставление путевок в санатории, бесплатный проезд к месту отдыха, выплату в случае травмы или ранения, устройство детей в садик, школу и секции. Агентство ищет контрактников в разных регионах России.
Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Белоярского района ХМАО призвала записываться на военную службу по контракту. Мэрия опубликовала пост в соцсетях.
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