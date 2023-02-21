Путин описал дальнейшее развитие России словами Столыпина

Россия должна реализовать свое историческое право для собственной защиты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию, цитируя российского государственного деятеля Петра Столыпина.
«Мы все должны… согласовать свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на
Ранее президент Росси Владимир Путин анонсировал новый цикл развития экономики в России. По словам Путина, в настоящий момент в стране есть все возможности для прорыва.
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