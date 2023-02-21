Россия выходит на новый цикл развития экономики

Владимир Путин считает, что Россия должна занимать новые рубежи в развитии экономики
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Президент Росси Владимир Путин анонсировал новый цикл развития экономики в России. О новом витке развития он рассказал на ежегодном послании Федеральному Собранию. Он отметил, что в настоящий момент в стране есть все возможности для прорыва.
«Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Смысл нашей работы — не приспособиться к условиям, а вывести [экономику] на новые рубежи. Сейчас все меняется и очень быстро, это время возможностей», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на
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