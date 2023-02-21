Россия выходит на новый цикл развития экономики

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин считает, что Россия должна занимать новые рубежи в развитии экономики Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент Росси Владимир Путин анонсировал новый цикл развития экономики в России. О новом витке развития он рассказал на ежегодном послании Федеральному Собранию. Он отметил, что в настоящий момент в стране есть все возможности для прорыва.

«Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Смысл нашей работы — не приспособиться к условиям, а вывести [экономику] на новые рубежи. Сейчас все меняется и очень быстро, это время возможностей», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.

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Президент Росси Владимир Путин анонсировал новый цикл развития экономики в России. О новом витке развития он рассказал на ежегодном послании Федеральному Собранию. Он отметил, что в настоящий момент в стране есть все возможности для прорыва. «Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Смысл нашей работы — не приспособиться к условиям, а вывести [экономику] на новые рубежи. Сейчас все меняется и очень быстро, это время возможностей», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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