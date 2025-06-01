Рогов: в оккупированном украинцами Запорожье прозвучала серия взрывов

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В Запорожье прогремело несколько взрывов
В Запорожье прогремело несколько взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В оккупированном украинскими войсками Запорожье вечером 1 июня прозвучала серия взрывов и была слышна стрельба. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе работают подразделения ПВО ВСУ, мобильные группы которых размещаются в жилых районах.

Он также порекомендовал жителям Запорожья немедленно перейти в укрытия, а также держаться подальше от военных объектов и мест скопления военнослужащих ВСУ. По данным Рогова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского населения на фоне продолжающихся обстрелов и работы систем ПВО.

Ранее Рогов сообщал, что площадь освобожденной ВС РФ части Запорожской области превысила 75%, составив 20 570 квадратных километров. Он отметил, что российские силы активно ведут боевые действия для освобождения последнего участка границы между Запорожской областью и ДНР.

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В оккупированном украинскими войсками Запорожье вечером 1 июня прозвучала серия взрывов и была слышна стрельба. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе работают подразделения ПВО ВСУ, мобильные группы которых размещаются в жилых районах. Он также порекомендовал жителям Запорожья немедленно перейти в укрытия, а также держаться подальше от военных объектов и мест скопления военнослужащих ВСУ. По данным Рогова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского населения на фоне продолжающихся обстрелов и работы систем ПВО. Ранее Рогов сообщал, что площадь освобожденной ВС РФ части Запорожской области превысила 75%, составив 20 570 квадратных километров. Он отметил, что российские силы активно ведут боевые действия для освобождения последнего участка границы между Запорожской областью и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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