Рогов: в оккупированном украинцами Запорожье прозвучала серия взрывов

В оккупированном украинскими войсками Запорожье вечером 1 июня прозвучала серия взрывов и была слышна стрельба. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе работают подразделения ПВО ВСУ, мобильные группы которых размещаются в жилых районах.
Он также порекомендовал жителям Запорожья немедленно перейти в укрытия, а также держаться подальше от военных объектов и мест скопления военнослужащих ВСУ. По данным Рогова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского населения на фоне продолжающихся обстрелов и работы систем ПВО.
Ранее Рогов сообщал, что площадь освобожденной ВС РФ части Запорожской области превысила 75%, составив 20 570 квадратных километров. Он отметил, что российские силы активно ведут боевые действия для освобождения последнего участка границы между Запорожской областью и ДНР.
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