На медсестру из Сургута, которую судят за доведение до самоубийства, поступали жалобы

Коллектив Сургутской клинической травматологической больницы жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Ольги Матвийчук. Сейчас ее обвиняют в суде по делу о доведении до самоубийства ее коллеги Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом во время заседания суда рассказал заведующий реанимационно-анестезиологическим (нейрохирургическим) отделением Владимир Рудаков, передает корреспондент URA.RU.
«Рудаков подтвердил, что коллектив жаловался на грубость Матвийчук. После этого Рудаков провел беседу с Ташмагамбетовой. И та ему сообщила, что будет добиваться увольнения Матвийчук», — передает журналист агентства из зала суда.
При этом Рудаков также добавил, что был удивлен, когда узнал о конфликте Ташмагамбетовой и Матвийчук. «С Матвийчук и коллективом не проводилась профилактическая работа даже после анонимной жалобы от Ташмагамбетовой. Рудаков ждал завершения проверки», — передает журналист URA.RU его слова.
Ранее URA.RU рассказывало, что муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде о поступавших ему угрозах. Потерпевший сказал, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты.
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