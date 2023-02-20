20 февраля 2023

На медсестру из Сургута, которую судят за доведение до самоубийства, поступали жалобы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, медперсонал, врач, больница, доктор
Коллектив больницы жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Матвийчук Фото:

Коллектив Сургутской клинической травматологической больницы жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Ольги Матвийчук. Сейчас ее обвиняют в суде по делу о доведении до самоубийства ее коллеги Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом во время заседания суда рассказал заведующий реанимационно-анестезиологическим (нейрохирургическим) отделением Владимир Рудаков, передает корреспондент URA.RU.

«Рудаков подтвердил, что коллектив жаловался на грубость Матвийчук. После этого Рудаков провел беседу с Ташмагамбетовой. И та ему сообщила, что будет добиваться увольнения Матвийчук», — передает журналист агентства из зала суда.

При этом Рудаков также добавил, что был удивлен, когда узнал о конфликте Ташмагамбетовой и Матвийчук. «С Матвийчук и коллективом не проводилась профилактическая работа даже после анонимной жалобы от Ташмагамбетовой. Рудаков ждал завершения проверки», — передает журналист URA.RU его слова.

Ранее URA.RU рассказывало, что муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде о поступавших ему угрозах. Потерпевший сказал, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коллектив Сургутской клинической травматологической больницы жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Ольги Матвийчук. Сейчас ее обвиняют в суде по делу о доведении до самоубийства ее коллеги Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом во время заседания суда рассказал заведующий реанимационно-анестезиологическим (нейрохирургическим) отделением Владимир Рудаков, передает корреспондент URA.RU. «Рудаков подтвердил, что коллектив жаловался на грубость Матвийчук. После этого Рудаков провел беседу с Ташмагамбетовой. И та ему сообщила, что будет добиваться увольнения Матвийчук», — передает журналист агентства из зала суда. При этом Рудаков также добавил, что был удивлен, когда узнал о конфликте Ташмагамбетовой и Матвийчук. «С Матвийчук и коллективом не проводилась профилактическая работа даже после анонимной жалобы от Ташмагамбетовой. Рудаков ждал завершения проверки», — передает журналист URA.RU его слова. Ранее URA.RU рассказывало, что муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде о поступавших ему угрозах. Потерпевший сказал, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...