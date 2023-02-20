На медсестру из Сургута, которую судят за доведение до самоубийства, поступали жалобы

21 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Коллектив больницы жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Матвийчук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллектив Сургутской клинической травматологической больницы жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Ольги Матвийчук. Сейчас ее обвиняют в суде по делу о доведении до самоубийства ее коллеги Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом во время заседания суда рассказал заведующий реанимационно-анестезиологическим (нейрохирургическим) отделением Владимир Рудаков, передает корреспондент URA.RU. «Рудаков подтвердил, что коллектив жаловался на грубость Матвийчук. После этого Рудаков провел беседу с Ташмагамбетовой. И та ему сообщила, что будет добиваться увольнения Матвийчук», — передает журналист агентства из зала суда. При этом Рудаков также добавил, что был удивлен, когда узнал о конфликте Ташмагамбетовой и Матвийчук. «С Матвийчук и коллективом не проводилась профилактическая работа даже после анонимной жалобы от Ташмагамбетовой. Рудаков ждал завершения проверки», — передает журналист URA.RU его слова. Ранее URA.RU рассказывало, что муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде о поступавших ему угрозах. Потерпевший сказал, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты.

Коллектив Сургутской клинической травматологической больницы жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Ольги Матвийчук. Сейчас ее обвиняют в суде по делу о доведении до самоубийства ее коллеги Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом во время заседания суда рассказал заведующий реанимационно-анестезиологическим (нейрохирургическим) отделением Владимир Рудаков, передает корреспондент URA.RU. «Рудаков подтвердил, что коллектив жаловался на грубость Матвийчук. После этого Рудаков провел беседу с Ташмагамбетовой. И та ему сообщила, что будет добиваться увольнения Матвийчук», — передает журналист агентства из зала суда. При этом Рудаков также добавил, что был удивлен, когда узнал о конфликте Ташмагамбетовой и Матвийчук. «С Матвийчук и коллективом не проводилась профилактическая работа даже после анонимной жалобы от Ташмагамбетовой. Рудаков ждал завершения проверки», — передает журналист URA.RU его слова. Ранее URA.RU рассказывало, что муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде о поступавших ему угрозах. Потерпевший сказал, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты.