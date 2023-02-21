Посол США вызвана в МИД из-за вовлеченности США в боевые действия на Украине

Посол США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ. Об этом сообщили в ведомстве. Уточняется, что причиной вызова стала причастность Штатов к украинскому конфликту.
«Послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», — говорится в заявлении. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте министерства.
Ранее посольству США вручили ноту с требованием не вмешиваться во внутренние дела России. Американское посольство позволяло себе дискредитирующие высказывания о России и о российской армии, передает RT.
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Посол США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ. Об этом сообщили в ведомстве. Уточняется, что причиной вызова стала причастность Штатов к украинскому конфликту. «Послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», — говорится в заявлении. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте министерства. Ранее посольству США вручили ноту с требованием не вмешиваться во внутренние дела России. Американское посольство позволяло себе дискредитирующие высказывания о России и о российской армии, передает RT.