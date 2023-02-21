В свердловском городе резко поднимают стоимость проезда

В Каменске-Уральском увеличат стоимость проезда с 22 до 25 рублей
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Пешеходы. Тюмень, общественный транспорт, прохожие, пешеходы, пассажиры, пассажиры автобуса
Власти Каменска-Уральского хотят поднять стоимость проезда в транспорте на три рубля Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) планируют поднять стоимость проезда с 22 до 25 рублей. Об этом на брифинге рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Башарин. Трансляция опубликована на странице пресс-секретаря Елены Шеремет в соцсети «ВКонтакте».

«Перевозчики готовятся к пересмотру тарифов. Екатеринбург постоянно поднимает [цены на проезд], а у нас тариф на уровне 22 рублей стоит не один год. Перевозчики понимают, что надо что-то делать. Готовится документация, чтобы пересмотреть тариф. Точку по результатам анализа расчетов ставит РЭК Свердловской области», — отметил Башарин.

Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) планируют поднять стоимость проезда с 22 до 25 рублей. Об этом на брифинге рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Башарин. Трансляция опубликована на странице пресс-секретаря Елены Шеремет в соцсети «ВКонтакте». «Перевозчики готовятся к пересмотру тарифов. Екатеринбург постоянно поднимает [цены на проезд], а у нас тариф на уровне 22 рублей стоит не один год. Перевозчики понимают, что надо что-то делать. Готовится документация, чтобы пересмотреть тариф. Точку по результатам анализа расчетов ставит РЭК Свердловской области», — отметил Башарин. Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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