В свердловском городе резко поднимают стоимость проезда

В Каменске-Уральском увеличат стоимость проезда с 22 до 25 рублей

21 февраля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Власти Каменска-Уральского хотят поднять стоимость проезда в транспорте на три рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) планируют поднять стоимость проезда с 22 до 25 рублей. Об этом на брифинге рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Башарин. Трансляция опубликована на странице пресс-секретаря Елены Шеремет в соцсети «ВКонтакте». «Перевозчики готовятся к пересмотру тарифов. Екатеринбург постоянно поднимает [цены на проезд], а у нас тариф на уровне 22 рублей стоит не один год. Перевозчики понимают, что надо что-то делать. Готовится документация, чтобы пересмотреть тариф. Точку по результатам анализа расчетов ставит РЭК Свердловской области», — отметил Башарин. Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) планируют поднять стоимость проезда с 22 до 25 рублей. Об этом на брифинге рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Башарин. Трансляция опубликована на странице пресс-секретаря Елены Шеремет в соцсети «ВКонтакте». «Перевозчики готовятся к пересмотру тарифов. Екатеринбург постоянно поднимает [цены на проезд], а у нас тариф на уровне 22 рублей стоит не один год. Перевозчики понимают, что надо что-то делать. Готовится документация, чтобы пересмотреть тариф. Точку по результатам анализа расчетов ставит РЭК Свердловской области», — отметил Башарин. Ранее власти Екатеринбурга увеличили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах до 33 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 27 февраля в метро, а для остального общественного транспорта — с 20 февраля.