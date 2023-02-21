В электричках Екатеринбурга меняется стоимость проезда

Единый городской тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля. Стоимость проезда независимо от дальности поездки составит 35 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале.
«Тариф начнет действовать с 24 февраля. Теперь стоимость беспересадочной жд-поездки в границах города составит 35 рублей, вне зависимости от дальности. Действуют все предусмотренные законодательством льготы», — рассказали в СвЖД.
Стоимость проезда на уровне 35 рублей действует в границах станций Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о. п. 1639 км, Северка. Постановление о введении единого городского тарифа в электричках Екатеринбурга губернатор подписал в конце января. Власти предполагают, что мера позволит привлечь дополнительно 315 тысяч пассажиров.
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