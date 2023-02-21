В электричках Екатеринбурга меняется стоимость проезда

С 24 февраля проезд в электричках Екатеринбурга будет стоить 35 рублей
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Жители Екатеринбурга смогут ездить на электричках за 35 рублей с 24 февраля Фото:

Единый городской тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля. Стоимость проезда независимо от дальности поездки составит 35 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале.

«Тариф начнет действовать с 24 февраля. Теперь стоимость беспересадочной жд-поездки в границах города составит 35 рублей, вне зависимости от дальности. Действуют все предусмотренные законодательством льготы», — рассказали в СвЖД.

Стоимость проезда на уровне 35 рублей действует в границах станций Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о. п. 1639 км, Северка. Постановление о введении единого городского тарифа в электричках Екатеринбурга губернатор подписал в конце января. Власти предполагают, что мера позволит привлечь дополнительно 315 тысяч пассажиров.

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Единый городской тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля. Стоимость проезда независимо от дальности поездки составит 35 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале. «Тариф начнет действовать с 24 февраля. Теперь стоимость беспересадочной жд-поездки в границах города составит 35 рублей, вне зависимости от дальности. Действуют все предусмотренные законодательством льготы», — рассказали в СвЖД. Стоимость проезда на уровне 35 рублей действует в границах станций Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о. п. 1639 км, Северка. Постановление о введении единого городского тарифа в электричках Екатеринбурга губернатор подписал в конце января. Власти предполагают, что мера позволит привлечь дополнительно 315 тысяч пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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