В электричках Екатеринбурга меняется стоимость проезда

С 24 февраля проезд в электричках Екатеринбурга будет стоить 35 рублей

21 февраля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга смогут ездить на электричках за 35 рублей с 24 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единый городской тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля. Стоимость проезда независимо от дальности поездки составит 35 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале. «Тариф начнет действовать с 24 февраля. Теперь стоимость беспересадочной жд-поездки в границах города составит 35 рублей, вне зависимости от дальности. Действуют все предусмотренные законодательством льготы», — рассказали в СвЖД. Стоимость проезда на уровне 35 рублей действует в границах станций Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о. п. 1639 км, Северка. Постановление о введении единого городского тарифа в электричках Екатеринбурга губернатор подписал в конце января. Власти предполагают, что мера позволит привлечь дополнительно 315 тысяч пассажиров.

Единый городской тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля. Стоимость проезда независимо от дальности поездки составит 35 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале. «Тариф начнет действовать с 24 февраля. Теперь стоимость беспересадочной жд-поездки в границах города составит 35 рублей, вне зависимости от дальности. Действуют все предусмотренные законодательством льготы», — рассказали в СвЖД. Стоимость проезда на уровне 35 рублей действует в границах станций Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о. п. 1639 км, Северка. Постановление о введении единого городского тарифа в электричках Екатеринбурга губернатор подписал в конце января. Власти предполагают, что мера позволит привлечь дополнительно 315 тысяч пассажиров.