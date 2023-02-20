В сургутской больнице, где покончила с собой медсестра, выявили сложные отношения в коллективе

21 февраля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В коллективе больницы выявили напряженные отношения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутской клинической травматологической больнице, медсестра которой Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой, выявили напряженную обстановку в коллективе. К такому выводу пришла проверка окружного депздрава. Ее результаты зачитали во время заседания суда по обвинению старшей медсестры Ольги Матвийчук в доведении Ташмагамбетовой до самоубийства, передает корреспондент URA.RU. «Негативное влияние на складывающуюся обстановку оказывает поведение старшей медсестры, характеризующиеся авторитарным типом руководства, манерой поведения, не всегда отвечающей требованиям. Руководство травматологической больницы мер, направленных на нивелирование возникающих конфликтных ситуаций, не принимает», — зачитала результаты проверки представитель мужа Ташмагамбетовой, который выступает в деле потерпевшим. По словам стороны защиты, проверка была проведена в начале 2022 года. «Были установлены факты и случаи грубого отношения к работникам, про текучку кадров, есть выводы, в том числе, о нарушениях трудовой дисциплины с участием и старшей медсестры Матвийчук, и заведующего отделениям», — сказала представитель потерпевшего. В свою очередь, заведующий реанимационно-анестезиологическим (нейрохирургическим) отделением Владимир Рудаков, который проходит по делу свидетелем, сказал во время заседания, что ему неизвестно об этих фактах. Ранее URA.RU рассказывало, что коллектив Сургутского травмцентра жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Матвийчук. В ходе заседания это подтвердил сам Рудаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургутской клинической травматологической больнице, медсестра которой Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой, выявили напряженную обстановку в коллективе. К такому выводу пришла проверка окружного депздрава. Ее результаты зачитали во время заседания суда по обвинению старшей медсестры Ольги Матвийчук в доведении Ташмагамбетовой до самоубийства, передает корреспондент URA.RU. «Негативное влияние на складывающуюся обстановку оказывает поведение старшей медсестры, характеризующиеся авторитарным типом руководства, манерой поведения, не всегда отвечающей требованиям. Руководство травматологической больницы мер, направленных на нивелирование возникающих конфликтных ситуаций, не принимает», — зачитала результаты проверки представитель мужа Ташмагамбетовой, который выступает в деле потерпевшим. По словам стороны защиты, проверка была проведена в начале 2022 года. «Были установлены факты и случаи грубого отношения к работникам, про текучку кадров, есть выводы, в том числе, о нарушениях трудовой дисциплины с участием и старшей медсестры Матвийчук, и заведующего отделениям», — сказала представитель потерпевшего. В свою очередь, заведующий реанимационно-анестезиологическим (нейрохирургическим) отделением Владимир Рудаков, который проходит по делу свидетелем, сказал во время заседания, что ему неизвестно об этих фактах. Ранее URA.RU рассказывало, что коллектив Сургутского травмцентра жаловался на грубость со стороны старшей медсестры Матвийчук. В ходе заседания это подтвердил сам Рудаков.