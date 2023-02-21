Резкое похолодание придет в область 25 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидаются похолодание и метели в праздничные дни с 23 февраля по 25 февраля. По прогнозам синоптиков в эти дни температура ночью опустится до 28 градусов, а днем будет колебаться от минус шести до минус 15 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 23 февраля в Челябинской области обещают небольшой снег, образование гололеда, в отдельных районах — метели. Установится температура от минус десяти до минус 15 градусов, при прояснении — опустится до 20 градусов мороза. Днем будет значительно теплее: минус 4-9 градусов. Местами порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. С 24 февраля сильно похолодает. Температура ночью опустится вплоть до минус 28 градусов, а днем не превысит минус 15. Местами появятся порывы ветра до 16 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Такая же морозная ночь ожидается 25 февраля, когда температура опустится до минус 17-22 градусов, а в низинах до минус 27. Дневная температура будет колебаться на уровне минус 6-11 градусов. Ветер будет спокойнее, с порывами 5-10 метров в секунду.

В Челябинске 23 и 24 февраля будет теплее с небольшим снегом и образованием гололеда от снежного наката. Ночью 23 февраля будет минус 13-15 градусов, днем минус 4-6 градусов. 24 февраля немного похолодает: ночью температура опустится до минус 14-16 градусов и днем до минус 10-12 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. 25 февраля ожидаются значительные морозы: температура опустится до минус 22 градусов ночью и минус десяти градусов днем. Существенных осадков не предвидится.

С 23 по 25 февраля синоптики прогнозируют в области небольшой снег, местами умеренный Скрин: Сайт челябинского ЦГМС

Синоптики предупреждают об образовании гололеда на дорогах и тротуарах из-за снежного наката Скрин: Сайт челябинского ЦГМС