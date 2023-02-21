В Перми отремонтируют скандальный дом довоенной постройки

Власти Перми выделят деньги на ремонт аварийного дома

Вместо сноса дом ждет ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские власти выделят 6,8 млн рублей из городского бюджета на капремонт дома по ул. Советская, 1, построенного в 1941 году. Здание рядом с заводом имени Шпагина было в 2022 году признано аварийным должно было быть снесено. Но жители добились выделения средств на его восстановление. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков во время заседания комитета гордумы по городскому хозяйству 22 февраля.

«Собственниками помещений квартир дома по адресу: Советская, 1 в администрацию города Перми предоставлена проектная документация, локально-сметный расчет на общую сумму 14,7 млн рублей. Прошу предусмотреть в бюджете города Перми финансирование в размере 3,6 млн рублей», — сообщил Баскаков. Часть денег будет выделена из краевого бюджета, часть — из городского.

Дом ранее оказался в числе 146 других, исключенных в Перми из региональной программы по капремонту, так как их составил более 70%. В этом году в министерстве ЖКХ начали принимать заявки от собственников таких домов для получения субсидий на ремонт. Некоторые депутаты высказали недовольство расходами на это. Они считают, что для таких целей и был создан фонд капремонта, куда перечисляются деньги на восстановление здания, и субсидии излишни.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что дом 1941 года постройки по ул. Советская, 1 признан аварийным. Его обследование проходило без ведома жителей и управляющей компании.