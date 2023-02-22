В Киеве заявили о готовящемся масштабном наступлении Командующий ОС ВСУ: Украина готовится к масштабному наступлению на Россию 22 февраля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 + Сергей Наев не стал раскрывать дату наступления ВСУ на позиции России Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к наступлению на позиции России. Об этом заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев, отметив, что дата начала наступательной операции остается тайной. «Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого. Когда оно состоится — это тайна», — заявил Наев агентству «Укринформ». Ожидается, что к весне 2023 года с обеих сторон начнутся масштабные наступления. Надежду на наступление Украины ранее выражал глава Пентагона США Ллойд Остин. Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов высказывался, что весна станет решающим периодом боев, сообщает RT. Однако офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией. Украина готовится к наступлению на позиции России. Об этом заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев, отметив, что дата начала наступательной операции остается тайной. «Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого. Когда оно состоится — это тайна», — заявил Наев агентству «Укринформ». Ожидается, что к весне 2023 года с обеих сторон начнутся масштабные наступления. Надежду на наступление Украины ранее выражал глава Пентагона США Ллойд Остин. Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов высказывался, что весна станет решающим периодом боев, сообщает RT. Однако офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям