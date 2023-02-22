Доброволец из Пермского края получил медаль «За ратную доблесть» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Доброволец Леонид Новохатский из Пермского края, участвующий в зоне боевых действий на Украине, получил медаль «За ратную доблесть». Об этом сообщается в группе «Молодая Гвардия | Дзержинский район» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодогвардеец Леонид Новохатский отправился добровольцем от Пермского края на спецоперацию. Он был награжден медалью „За ратную доблесть“. Молодогвардейцы ежедневно оказывают поддержку гуманитарной помощи, непосредственным участием в боевых действиях или проведением патриотических концертов», — говорится в сообщении. Награду бойцу вручила Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил госнаграды двум пермякам за участие в спецоперации на Украине. Владимиру Андрееву был присвоен Орден мужества, а Сергею Шуткину — медаль «За отвагу».

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от киевской агрессии, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.