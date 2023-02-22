22 февраля 2023

Мобилизованный из ХМАО рассказал, как проходит День защитника Отечества в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, солдаты, флаг рф, флаг россии, проводы в армию, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Планируется праздничная программа и вручение грамот и благодарностей Фото:

Мобилизованный из ХМАО поздравил всех с Днем защитника Отечества и сообщил, что в честь праздника в военной части будет проведена программа и вручены награды отличившимся. Об этом военнослужащий сообщил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного».

«Уважаемые мегионцы. Хотелось бы поздравить сегодня с профессиональным праздником всех защитников отечества, кто защищал и будет защищать эту Родину. Сегодня у нас будет проведена программа, посвященная празднованию Дня защитника Отечества. Будут частично награждать наших пацанов грамотами, благодарностями», — сообщает боец. Мобилизованный югорчанин поделился, что у военнослужащих все отлично и попросил мегионцев не переживать.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что на данный момент проходит обучение и боевое слаживание в зоне СВО. Он отметил, что после отправки в зону СВО, военнослужащие держатся дружной и крепкой семьей. Боец передал привет городу Мегиону и поблагодарил земляков за поддержку.

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Мобилизованный из ХМАО поздравил всех с Днем защитника Отечества и сообщил, что в честь праздника в военной части будет проведена программа и вручены награды отличившимся. Об этом военнослужащий сообщил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Уважаемые мегионцы. Хотелось бы поздравить сегодня с профессиональным праздником всех защитников отечества, кто защищал и будет защищать эту Родину. Сегодня у нас будет проведена программа, посвященная празднованию Дня защитника Отечества. Будут частично награждать наших пацанов грамотами, благодарностями», — сообщает боец. Мобилизованный югорчанин поделился, что у военнослужащих все отлично и попросил мегионцев не переживать. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что на данный момент проходит обучение и боевое слаживание в зоне СВО. Он отметил, что после отправки в зону СВО, военнослужащие держатся дружной и крепкой семьей. Боец передал привет городу Мегиону и поблагодарил земляков за поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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