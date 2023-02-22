Мобилизованный из ХМАО поздравил всех с Днем защитника Отечества и сообщил, что в честь праздника в военной части будет проведена программа и вручены награды отличившимся. Об этом военнослужащий сообщил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного».
«Уважаемые мегионцы. Хотелось бы поздравить сегодня с профессиональным праздником всех защитников отечества, кто защищал и будет защищать эту Родину. Сегодня у нас будет проведена программа, посвященная празднованию Дня защитника Отечества. Будут частично награждать наших пацанов грамотами, благодарностями», — сообщает боец. Мобилизованный югорчанин поделился, что у военнослужащих все отлично и попросил мегионцев не переживать.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный житель Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что на данный момент проходит обучение и боевое слаживание в зоне СВО. Он отметил, что после отправки в зону СВО, военнослужащие держатся дружной и крепкой семьей. Боец передал привет городу Мегиону и поблагодарил земляков за поддержку.
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