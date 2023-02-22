Взрыв газа произошел в пятиэтажке Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Челябинка получила ожоги при взрыве газа. Об этом сообщило региональное МЧС.

«Сегодня днем по системе „112“ поступила информация о хлопке газа без горения в жилом 5-этажном доме по улице Богдана Хмельницкого. Огнеборцы, прибывшие по вызову, проникли в квартиру на 3-м этаже по автолестнице. В квартире обнаружена женщина, которая получила ожоги при взрыве газа. Пострадавшая передана медработникам» — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Как сообщили в МЧС, нарушения строительных конструкций в квартире нет, но повреждено оконное остекление. Эвакуация жильцов дома не проводилась. По предварительным данным, причиной происшествия послужило нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют своевременно проводить техническое обслуживание бытового газового оборудования с привлечением специалистов газовой службы, чтобы избежать подобных происшествий.