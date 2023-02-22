22 февраля 2023

Мэр из ХМАО встретился с бойцами, прибывшими в отпуск из зоны СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Россель в приемной Медведева. Екатеринбург, герб свердловской области, стол, чай, чаепитие, накрытый стол
Горобченко встретился с мобилизованными земляками и их семьями Фото:

Глава Лангепаса (ХМАО) Сергей Горобченко встретился с мобилизованными земляками, которые прибыли во временный отпуск из зоны СВО. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале.

«12 лангепасских мобилизованных мужчин сейчас находятся во временном отпуске — дома, рядом с близкими. Очень ждал встречи с ребятами. Удалось пообщаться после торжественного мероприятия в канун Дня защитника Отечества», — говорится в сообщении. Горобченко выразил слова благодарности бойцам за храбрость и верность долгу.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО рассказал, как проходит День защитника Отечества в зоне СВО. Боец поздравил всех защитников с праздником и сообщил, что в части будет проводиться праздничное мероприятие и награждение солдат.

Встреча прошла в канун празднования Дня защитника Отечества

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Глава Лангепаса (ХМАО) Сергей Горобченко встретился с мобилизованными земляками, которые прибыли во временный отпуск из зоны СВО. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «12 лангепасских мобилизованных мужчин сейчас находятся во временном отпуске — дома, рядом с близкими. Очень ждал встречи с ребятами. Удалось пообщаться после торжественного мероприятия в канун Дня защитника Отечества», — говорится в сообщении. Горобченко выразил слова благодарности бойцам за храбрость и верность долгу. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО рассказал, как проходит День защитника Отечества в зоне СВО. Боец поздравил всех защитников с праздником и сообщил, что в части будет проводиться праздничное мероприятие и награждение солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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