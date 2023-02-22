Глава Лангепаса (ХМАО) Сергей Горобченко встретился с мобилизованными земляками, которые прибыли во временный отпуск из зоны СВО. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале.
«12 лангепасских мобилизованных мужчин сейчас находятся во временном отпуске — дома, рядом с близкими. Очень ждал встречи с ребятами. Удалось пообщаться после торжественного мероприятия в канун Дня защитника Отечества», — говорится в сообщении. Горобченко выразил слова благодарности бойцам за храбрость и верность долгу.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО рассказал, как проходит День защитника Отечества в зоне СВО. Боец поздравил всех защитников с праздником и сообщил, что в части будет проводиться праздничное мероприятие и награждение солдат.
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