Шольц заявил о желании поговорить с Путиным

24 февраля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Шольц хочет продолжить общение с Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о желании поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти «правильное» решение в конфликте на Украине. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ZDF. «Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет», — сказал Шольц в эфире телеканала ZDF. Он отметил, что надеется на диалог, который приведет к «правильным» для Украины «результатам». Ровно год назад президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, а также демилитаризация и денацификация страны. В прошлом году Шольц и Путин созванивались 12 раз. В сентябре лидеры государств на протяжении длительного времени обсуждали конфликт на Украине. После канцлер ФРГ сообщил, что российский лидер не изменил своего решения по Украине, однако он заверил, что будет продолжать искать диалог с Путиным, так как, по его мнению, это важно. В Кремле объяснили, что любые сложные проблемы решаются только путем переговоров, несмотря на то, что многие страны внесены Россией в список «недружественных», передает МК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о желании поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти «правильное» решение в конфликте на Украине. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ZDF. «Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет», — сказал Шольц в эфире телеканала ZDF. Он отметил, что надеется на диалог, который приведет к «правильным» для Украины «результатам». Ровно год назад президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей, а также демилитаризация и денацификация страны. В прошлом году Шольц и Путин созванивались 12 раз. В сентябре лидеры государств на протяжении длительного времени обсуждали конфликт на Украине. После канцлер ФРГ сообщил, что российский лидер не изменил своего решения по Украине, однако он заверил, что будет продолжать искать диалог с Путиным, так как, по его мнению, это важно. В Кремле объяснили, что любые сложные проблемы решаются только путем переговоров, несмотря на то, что многие страны внесены Россией в список «недружественных», передает МК.