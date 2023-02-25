25 февраля 2023
24 февраля 2023

Свердловская транспортная прокуратура обнаружила опасное испарение на жд-станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, поезд, поезда, товарняк, железная дорога
Специалисты устраняют последствия испарения вредного вещества Фото:

Транспортная прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения испарения из резервуара с опасным грузом, находящегося в контейнере поезда. Об этом сообщили в официальной соцсети ведомства.

«Сегодня в 05:50 зафиксировано опасное испарение метилтрихлорсилана из вагона-контейнера состава, стоящего на третьем пути станции Екатеринбург-Сортировочный. Вагон отцеплен и направлен на запасной путь», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что на месте работают представители ЭКОСПАС. «Работы по устранению неисправности контейнера продолжаются. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет», — добавили в ведомстве.

Метилтрихлорсилан — легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом, при контакте и вдыхании паров вызывает ожоги. При горении выделяет раздражающие или токсичные пары

Ранее URA.RU сообщало о разлившейся щелочи на станции Екатеринбург-Сортировочный. Специалисты отметили, что угрозы причинения вреда окружающей среде нет.

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Транспортная прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения испарения из резервуара с опасным грузом, находящегося в контейнере поезда. Об этом сообщили в официальной соцсети ведомства. «Сегодня в 05:50 зафиксировано опасное испарение метилтрихлорсилана из вагона-контейнера состава, стоящего на третьем пути станции Екатеринбург-Сортировочный. Вагон отцеплен и направлен на запасной путь», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что на месте работают представители ЭКОСПАС. «Работы по устранению неисправности контейнера продолжаются. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет», — добавили в ведомстве. Метилтрихлорсилан — легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом, при контакте и вдыхании паров вызывает ожоги. При горении выделяет раздражающие или токсичные пары Ранее URA.RU сообщало о разлившейся щелочи на станции Екатеринбург-Сортировочный. Специалисты отметили, что угрозы причинения вреда окружающей среде нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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