Свердловская транспортная прокуратура обнаружила опасное испарение на жд-станции

Транспортная прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения испарения из резервуара с опасным грузом, находящегося в контейнере поезда. Об этом сообщили в официальной соцсети ведомства.
«Сегодня в 05:50 зафиксировано опасное испарение метилтрихлорсилана из вагона-контейнера состава, стоящего на третьем пути станции Екатеринбург-Сортировочный. Вагон отцеплен и направлен на запасной путь», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве добавили, что на месте работают представители ЭКОСПАС. «Работы по устранению неисправности контейнера продолжаются. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет», — добавили в ведомстве.
Метилтрихлорсилан — легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом, при контакте и вдыхании паров вызывает ожоги. При горении выделяет раздражающие или токсичные пары
Ранее URA.RU сообщало о разлившейся щелочи на станции Екатеринбург-Сортировочный. Специалисты отметили, что угрозы причинения вреда окружающей среде нет.
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