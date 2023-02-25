Свердловская транспортная прокуратура обнаружила опасное испарение на жд-станции

Специалисты устраняют последствия испарения вредного вещества Фото: Александр Константинов © URA.RU

Транспортная прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения испарения из резервуара с опасным грузом, находящегося в контейнере поезда. Об этом сообщили в официальной соцсети ведомства.

«Сегодня в 05:50 зафиксировано опасное испарение метилтрихлорсилана из вагона-контейнера состава, стоящего на третьем пути станции Екатеринбург-Сортировочный. Вагон отцеплен и направлен на запасной путь», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что на месте работают представители ЭКОСПАС. «Работы по устранению неисправности контейнера продолжаются. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет», — добавили в ведомстве.

Метилтрихлорсилан — легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом, при контакте и вдыхании паров вызывает ожоги. При горении выделяет раздражающие или токсичные пары

Ранее URA.RU сообщало о разлившейся щелочи на станции Екатеринбург-Сортировочный. Специалисты отметили, что угрозы причинения вреда окружающей среде нет.