25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Екатеринбурге неизвестные ночью ограбили кофейню в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация около дома на улице Советская после выстрелов днем 13 февраля. Среднеуральск, полиция, следственная группа, дознаватели, полицейская проверка
Грабители разбили стеклопакеты ради одной тысячи рублей Фото:

На улице Свердлова, 2 в Екатеринбурге неизвестные ограбили кондитерскую-кофейню Bonne vie. Разбив стекла входной группы, они проникли в помещение и похитили тысячу рублей. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев кофейни.

«В ночь на 24 февраля разбили два стеклопакета ради купюры в одну тысячу рублей. Видимо на ходу вскрывали кассу, разбросав мелочь на улице. Охрана прибыла спустя пять минут, но никого не поймала», — сообщил совладелец заведения Руслан.

На место происшествия приезжали полицейские и криминалисты. По словам владельцев кофейни, ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Обновлено в 14:15 (Мск):

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 11 Железнодорожного района. Проводится проверка по, результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

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На улице Свердлова, 2 в Екатеринбурге неизвестные ограбили кондитерскую-кофейню Bonne vie. Разбив стекла входной группы, они проникли в помещение и похитили тысячу рублей. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев кофейни. «В ночь на 24 февраля разбили два стеклопакета ради купюры в одну тысячу рублей. Видимо на ходу вскрывали кассу, разбросав мелочь на улице. Охрана прибыла спустя пять минут, но никого не поймала», — сообщил совладелец заведения Руслан. На место происшествия приезжали полицейские и криминалисты. По словам владельцев кофейни, ущерб составил более 25 тысяч рублей. Обновлено в 14:15 (Мск): Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 11 Железнодорожного района. Проводится проверка по, результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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