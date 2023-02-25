Грабители разбили стеклопакеты ради одной тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Свердлова, 2 в Екатеринбурге неизвестные ограбили кондитерскую-кофейню Bonne vie. Разбив стекла входной группы, они проникли в помещение и похитили тысячу рублей. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев кофейни.

«В ночь на 24 февраля разбили два стеклопакета ради купюры в одну тысячу рублей. Видимо на ходу вскрывали кассу, разбросав мелочь на улице. Охрана прибыла спустя пять минут, но никого не поймала», — сообщил совладелец заведения Руслан.

На место происшествия приезжали полицейские и криминалисты. По словам владельцев кофейни, ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Обновлено в 14:15 (Мск):

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 11 Железнодорожного района. Проводится проверка по, результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.