Есть ли пострадавшие, пока неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск УАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого улетел в кювет. Из-за аварии образовались пробки на Режевском тракте.

«Дорожная авария случилась на 26 км. трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. „УАЗ“ решил обогнать и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». После этого следом стали сталкиваться другие машины.

По видео заметно, что проезжающая мимо фура начала резко тормозить, из-за чего в нее сзади врезалась легковушка, в легковушку — внедорожник, а в него — еще один автобус. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Там заявили, что сообщат подробности чуть позже.

Дополнено в 11:20. Как сообщили представители областного УГИБДД, автомобиль УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом маршрута №103 «Монетный-Березовский» с 40 пассажирами. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗ, пассажиры автобуса травм не получили. «Через несколько минут произошло второе ДТП, столкновение автомобилей Скания, Фиат, Тойота и автобуса „Вектор Некст“, двигавшегося по маршруту №109 „Березовский-Ключевск-Екатеринбург“ с тремя пассажирами. В результате аварии люди не пострадали», — заявили в ведомстве. Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы.