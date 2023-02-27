Из челябинского ТК эвакуировали посетителей из-за светильника

Огнеборцы выехали на место по срабатыванию автоматической пожарной сигнализации
В челябинском торговом комплексе «Башня» прошла эвакуация посетителей из-за неисправного светильника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в устройстве произошло короткое замыкание.
«На момент прибытия наших подразделений из здания эвакуировались около ста человек. Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее произошел пожал в торговом комплексе «Карнавал». Из здания эвакуировалось около 200 человек. Возгорание началось с отдела детской мебели, но было оперативно ликвидировано.
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