Из челябинского ТК эвакуировали посетителей из-за светильника

28 февраля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Огнеборцы выехали на место по срабатыванию автоматической пожарной сигнализации Фото: Илья Московец © URA.RU В челябинском торговом комплексе «Башня» прошла эвакуация посетителей из-за неисправного светильника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в устройстве произошло короткое замыкание. «На момент прибытия наших подразделений из здания эвакуировались около ста человек. Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее произошел пожал в торговом комплексе «Карнавал». Из здания эвакуировалось около 200 человек. Возгорание началось с отдела детской мебели, но было оперативно ликвидировано.

В челябинском торговом комплексе «Башня» прошла эвакуация посетителей из-за неисправного светильника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в устройстве произошло короткое замыкание. «На момент прибытия наших подразделений из здания эвакуировались около ста человек. Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее произошел пожал в торговом комплексе «Карнавал». Из здания эвакуировалось около 200 человек. Возгорание началось с отдела детской мебели, но было оперативно ликвидировано.