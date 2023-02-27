27 февраля 2023

Из челябинского ТК эвакуировали посетителей из-за светильника

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, мигалка, огонь
Огнеборцы выехали на место по срабатыванию автоматической пожарной сигнализации Фото:

В челябинском торговом комплексе «Башня» прошла эвакуация посетителей из-за неисправного светильника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в устройстве произошло короткое замыкание.

«На момент прибытия наших подразделений из здания эвакуировались около ста человек. Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее произошел пожал в торговом комплексе «Карнавал». Из здания эвакуировалось около 200 человек. Возгорание началось с отдела детской мебели, но было оперативно ликвидировано.

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В челябинском торговом комплексе «Башня» прошла эвакуация посетителей из-за неисправного светильника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в устройстве произошло короткое замыкание. «На момент прибытия наших подразделений из здания эвакуировались около ста человек. Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее произошел пожал в торговом комплексе «Карнавал». Из здания эвакуировалось около 200 человек. Возгорание началось с отдела детской мебели, но было оперативно ликвидировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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