17 февраля 2023

В крупном ТК Челябинска произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, пожарная охрана, огонь
В торговом центре была установлена автоматическая система пожаротушения Фото:

В челябинском торговом комплексе «Карнавал» произошел пожар, эвакуировались 200 человек. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинскойобласти.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации в ТК „Карнавал“ по улице Молодогвардейцев. На момент прибытия огнеборцев из окон второго этажа шел дым. Самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в отделе детской мебели. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным регионального МЧС, пострадавших не зарегистрировано. В экстренном ведомстве связывают это с тем, что в здании была установлена система автоматической пожарной защиты (в данном ТЦ система водяного тушения), поэтому удалось избежать серьезных последствий.

В ТЦ установлена автоматическая система сплинклерного пожаротушения.

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В челябинском торговом комплексе «Карнавал» произошел пожар, эвакуировались 200 человек. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинскойобласти. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации в ТК „Карнавал“ по улице Молодогвардейцев. На момент прибытия огнеборцев из окон второго этажа шел дым. Самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что возгорание началось в отделе детской мебели. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным регионального МЧС, пострадавших не зарегистрировано. В экстренном ведомстве связывают это с тем, что в здании была установлена система автоматической пожарной защиты (в данном ТЦ система водяного тушения), поэтому удалось избежать серьезных последствий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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