В крупном ТК Челябинска произошел пожар. Фото

18 февраля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В торговом центре была установлена автоматическая система пожаротушения Фото: Александр Мамаев © URA.RU В челябинском торговом комплексе «Карнавал» произошел пожар, эвакуировались 200 человек. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинскойобласти. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации в ТК „Карнавал“ по улице Молодогвардейцев. На момент прибытия огнеборцев из окон второго этажа шел дым. Самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что возгорание началось в отделе детской мебели. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным регионального МЧС, пострадавших не зарегистрировано. В экстренном ведомстве связывают это с тем, что в здании была установлена система автоматической пожарной защиты (в данном ТЦ система водяного тушения), поэтому удалось избежать серьезных последствий. В ТЦ установлена автоматическая система сплинклерного пожаротушения. Пресс-служба МЧС России по Челябинской области

В челябинском торговом комплексе «Карнавал» произошел пожар, эвакуировались 200 человек. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинскойобласти. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сработку автоматической пожарной сигнализации в ТК „Карнавал“ по улице Молодогвардейцев. На момент прибытия огнеборцев из окон второго этажа шел дым. Самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что возгорание началось в отделе детской мебели. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным регионального МЧС, пострадавших не зарегистрировано. В экстренном ведомстве связывают это с тем, что в здании была установлена система автоматической пожарной защиты (в данном ТЦ система водяного тушения), поэтому удалось избежать серьезных последствий.