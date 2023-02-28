Пермячка отсудила за некачественный сруб бани в три раза больше его начальной стоимости

01 марта 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Бревна для бани имели дефекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перми покупательница в суде наказала предпринимателя, который продал ей сруб бани. Женщина в 2021 году приобрела сруб, заплатив за него 80730 рублей. Впоследствии выяснилось, что бревна имеют дефекты, которые предприниматель устранить отказался. Тогда покупательница обратилась в суд, отсудив в три раза больше денег, чем заплатила за товар изначально. Об этом на своем сайте сообщает Пермский краевой суд. «Покупатель попросила продавца заменить часть бревен, непригодных для использования по назначению, но получила отказ. Тогда она направила письменную претензию с требованием в 10-дневный срок предоставить сруб надлежащего качества, соответствующий параметрам, указанным в договоре, либо вернуть денежные средства за товар», — сказано на сайте. В суде первой инстанции женщине отказали в удовлетворении исковых требований. Тогда она обратилась в краевой суд. Рассмотрев гражданский иск, судебная коллегия отменила решение нижестоящей инстанции. С ответчика в пользу истца взыскана стоимость некачественного товара, неустойка, компенсация морального вреда, штраф и расходы на оплату услуг специалиста — в общей сумме более 240 тысяч рублей.

Перми покупательница в суде наказала предпринимателя, который продал ей сруб бани. Женщина в 2021 году приобрела сруб, заплатив за него 80730 рублей. Впоследствии выяснилось, что бревна имеют дефекты, которые предприниматель устранить отказался. Тогда покупательница обратилась в суд, отсудив в три раза больше денег, чем заплатила за товар изначально. Об этом на своем сайте сообщает Пермский краевой суд. «Покупатель попросила продавца заменить часть бревен, непригодных для использования по назначению, но получила отказ. Тогда она направила письменную претензию с требованием в 10-дневный срок предоставить сруб надлежащего качества, соответствующий параметрам, указанным в договоре, либо вернуть денежные средства за товар», — сказано на сайте. В суде первой инстанции женщине отказали в удовлетворении исковых требований. Тогда она обратилась в краевой суд. Рассмотрев гражданский иск, судебная коллегия отменила решение нижестоящей инстанции. С ответчика в пользу истца взыскана стоимость некачественного товара, неустойка, компенсация морального вреда, штраф и расходы на оплату услуг специалиста — в общей сумме более 240 тысяч рублей.