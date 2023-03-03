В Челябинской области создадут искусственных врачей и учителей

Синтетических помощников создадут на хакатоне за 48 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области участники соревнований создадут искусственных учителей, врачей и судей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Наполеон IT», сделают это с помощью технологий искусственного интеллекта и нейросети ChatGPT.

«Команды соревнований ChatGPT Hackathon научат искусственный интеллект работать в помощь человеку. Ожидаем от участников создание чат-ботов, приложений, интеграций с сайтами и другие продукты в области образования, медицины, ритейла и других сфер», — пояснили URA.RU в «Наполеон IT».

В компании ждут разработки синтезированных помощников, которые будут полезны в процессе учебы или подскажут врачам на основе больших данных важные решения. Программистам предложили выбрать как технологию, приложение, чат-бот или сайт, так и направление приложенных усилий.

Сооснователь компании-организатора Руслан Ахтямов отметил, что нейросеть ChatGPT фирма активно использует в работе, получая положительные отклики от разработчиков команды. Руководитель уверен, что искусственный интеллект не может полностью заменить человека, но он способен помочь с рутинными задачами, сделав рабочие процессы проще.

Хакатон от GigaSchool состоится с 10 по 12 марта. Соревнования продлятся 48 часов. Призовой фонд составит 300 тысяч рублей. Партнерами мероприятия выступили AI Talent Hub, Южно-Уральский государственный университет и IT-Park 74.