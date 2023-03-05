Челябинский депутат-фронтовик предложил выставить подбитую американскую бронемашину у посольства США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
В январе Голиков приезжал в краткосрочный отпуск и рассказывал URA.RU об обстановке на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков предложил выставить подбитую в ДНР американскую бронемашину у посольства США в Москве. Об этом Голиков написал в соцсетях, приложив фотографии подбитого броневика.

«Подбитый в ДНР американский MRAP International MaxxPro. Предлагаю установить его на Новинском бульваре у посольства США в Москве. Пусть ежедневно любуются своей уничтоженной техникой, и доблестью наших армейских подразделений, освобождающих новые субъекты России», — написал депутат-фронтовик в своем telegram-канале.

Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.

Американскую бронемашину подбили территории нового российского субъекта
Броневик был разработан в США в 2007 году для участия в военных действиях

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков предложил выставить подбитую в ДНР американскую бронемашину у посольства США в Москве. Об этом Голиков написал в соцсетях, приложив фотографии подбитого броневика. «Подбитый в ДНР американский MRAP International MaxxPro. Предлагаю установить его на Новинском бульваре у посольства США в Москве. Пусть ежедневно любуются своей уничтоженной техникой, и доблестью наших армейских подразделений, освобождающих новые субъекты России», — написал депутат-фронтовик в своем telegram-канале. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...