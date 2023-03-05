Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков предложил выставить подбитую в ДНР американскую бронемашину у посольства США в Москве. Об этом Голиков написал в соцсетях, приложив фотографии подбитого броневика.
«Подбитый в ДНР американский MRAP International MaxxPro. Предлагаю установить его на Новинском бульваре у посольства США в Москве. Пусть ежедневно любуются своей уничтоженной техникой, и доблестью наших армейских подразделений, освобождающих новые субъекты России», — написал депутат-фронтовик в своем telegram-канале.
Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.
Американскую бронемашину подбили территории нового российского субъекта
Telegram-канал Олега Голикова
Броневик был разработан в США в 2007 году для участия в военных действиях
Telegram-канал Олега Голикова
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Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков предложил выставить подбитую в ДНР американскую бронемашину у посольства США в Москве. Об этом Голиков написал в соцсетях, приложив фотографии подбитого броневика. «Подбитый в ДНР американский MRAP International MaxxPro. Предлагаю установить его на Новинском бульваре у посольства США в Москве. Пусть ежедневно любуются своей уничтоженной техникой, и доблестью наших армейских подразделений, освобождающих новые субъекты России», — написал депутат-фронтовик в своем telegram-канале. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.