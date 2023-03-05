Энергетический монополист препятствует заселению новостройки в Перми

ОАО «МРСК Урала» мешает передать ключи жителям пермской высотки на Гастелло, 6

06 марта 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Без электричества дом не могут сдать в эксплуатацию Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Перми новую высотку по ул. Капитана Гастелло, 6 не могут сдать в эксплуатацию из-за отсутствия подключения в электросетям. Как рассказали в региональном управлении антимонопольной службы, ОАО «МРСК Урала» должно было подключить дом еще в июне 2022 года, но этого не произошло до сих пор. «В сентябре 2022 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору, продлив срок его исполнения до конца декабря прошлого года. Однако жилой дом не подключен к электросетям до сих пор, из-за чего застройщик не может ввести объект в эксплуатацию, а жильцы — въехать в свои квартиры», — сообщает УФАС в соцсети «ВКонтакте». Рассмотрев жалобу застройщика — компании «Ларец-Инвест» — УФАС признало ОАО «МРСК Урала» виновным в нарушении сроков технологического присоединения. Энергетиков оштрафовали на 600 тысяч рублей и выписали представление о необходимости скорейшего подключения жилого дома к электросетям. Обновлено в 13:07. В филиале «Россети — Урал» «Пермэнерго» URA.RU прокомментировали ситуацию. В компании пояснили, что в данном случае у специалистов филиала «Пермэнерго» существовали объективные причины, связанные с продолжительным согласованием всей разрешительной документации, необходимой для строительства сетевой инфраструктуры. Ситуация находится на контроле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми новую высотку по ул. Капитана Гастелло, 6 не могут сдать в эксплуатацию из-за отсутствия подключения в электросетям. Как рассказали в региональном управлении антимонопольной службы, ОАО «МРСК Урала» должно было подключить дом еще в июне 2022 года, но этого не произошло до сих пор. «В сентябре 2022 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору, продлив срок его исполнения до конца декабря прошлого года. Однако жилой дом не подключен к электросетям до сих пор, из-за чего застройщик не может ввести объект в эксплуатацию, а жильцы — въехать в свои квартиры», — сообщает УФАС в соцсети «ВКонтакте». Рассмотрев жалобу застройщика — компании «Ларец-Инвест» — УФАС признало ОАО «МРСК Урала» виновным в нарушении сроков технологического присоединения. Энергетиков оштрафовали на 600 тысяч рублей и выписали представление о необходимости скорейшего подключения жилого дома к электросетям. Обновлено в 13:07. В филиале «Россети — Урал» «Пермэнерго» URA.RU прокомментировали ситуацию. В компании пояснили, что в данном случае у специалистов филиала «Пермэнерго» существовали объективные причины, связанные с продолжительным согласованием всей разрешительной документации, необходимой для строительства сетевой инфраструктуры. Ситуация находится на контроле.