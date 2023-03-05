На Урале засудили хозяйку бойцовской собаки, покусавшей ребенка

06 марта 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

В Кировграде хозяйка стаффорда заплатит пострадавшему мальчику 50 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кировграде (Свердловская область) перед судом предстала хозяйка стаффорда, который 15 октября 2022 года искусал семилетнего мальчика. По судебному решению хозяйка четвероного питомца должна будет выплатить компенсацию пострадавшему ребенку. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Свердловской области. Осенью 2022 года владелица бойцовской породы собаки гуляла со своим питомцем без намордника. Собака кинулась на ребенка и укусила его. Мальчика пришлось госпитализировать в местную больницу. «В гражданском кодексе сказано, что хозяин животного обязан содержать его таким образом, чтобы оно не причиняло вред иным лицам. В противном случае на собственника животного может быть возложена обязанность по возмещению причиненного вреда. Прокурор города направил исковое заявление в суд. Хозяйка стаффорда выплатит ребенку 50 тысяч рублей», — сказано в сообщении областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что собака искусала 6-летнюю девочку во время экскурсии в свердловском питомнике. Пострадавшему ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица.

В Кировграде (Свердловская область) перед судом предстала хозяйка стаффорда, который 15 октября 2022 года искусал семилетнего мальчика. По судебному решению хозяйка четвероного питомца должна будет выплатить компенсацию пострадавшему ребенку. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Свердловской области. Осенью 2022 года владелица бойцовской породы собаки гуляла со своим питомцем без намордника. Собака кинулась на ребенка и укусила его. Мальчика пришлось госпитализировать в местную больницу. «В гражданском кодексе сказано, что хозяин животного обязан содержать его таким образом, чтобы оно не причиняло вред иным лицам. В противном случае на собственника животного может быть возложена обязанность по возмещению причиненного вреда. Прокурор города направил исковое заявление в суд. Хозяйка стаффорда выплатит ребенку 50 тысяч рублей», — сказано в сообщении областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что собака искусала 6-летнюю девочку во время экскурсии в свердловском питомнике. Пострадавшему ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица.