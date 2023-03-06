Мэр Перми назвал новую дату прямого эфира с горожанами

Глава Перми Алексей Демкин перенес прямую трансляцию на 9 марта

07 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Демкин проведет эфир 9 марта в 19:00 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин объявил дату нового прямого эфира, в котором пообщается с жителями города. Трансляция назначена на 9 марта в 19:00, написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира — 9 марта в 19:00», — написал Демкин у себя на странице. Мэр ответит на вопросы, которые жители задали перед предыдущим анонсом эфира. Глава города отметил в публикации, что подарит автору самого интересного вопроса книгу-фотоальбом «Пермь. Три столетия». Ранее Демкин анонсировал прямую трансляцию на 2 марта, однако незадолго до эфира перенес его.

Глава Перми Алексей Демкин объявил дату нового прямого эфира, в котором пообщается с жителями города. Трансляция назначена на 9 марта в 19:00, написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира — 9 марта в 19:00», — написал Демкин у себя на странице. Мэр ответит на вопросы, которые жители задали перед предыдущим анонсом эфира. Глава города отметил в публикации, что подарит автору самого интересного вопроса книгу-фотоальбом «Пермь. Три столетия». Ранее Демкин анонсировал прямую трансляцию на 2 марта, однако незадолго до эфира перенес его.