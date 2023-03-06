06 марта 2023

Мэр Перми назвал новую дату прямого эфира с горожанами

Глава Перми Алексей Демкин перенес прямую трансляцию на 9 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилей Авиационного техникума. Пермь, демкин алексей
Демкин проведет эфир 9 марта в 19:00 Фото:

Глава Перми Алексей Демкин объявил дату нового прямого эфира, в котором пообщается с жителями города. Трансляция назначена на 9 марта в 19:00, написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира — 9 марта в 19:00», — написал Демкин у себя на странице. Мэр ответит на вопросы, которые жители задали перед предыдущим анонсом эфира.

Глава города отметил в публикации, что подарит автору самого интересного вопроса книгу-фотоальбом «Пермь. Три столетия». Ранее Демкин анонсировал прямую трансляцию на 2 марта, однако незадолго до эфира перенес его.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Перми Алексей Демкин объявил дату нового прямого эфира, в котором пообщается с жителями города. Трансляция назначена на 9 марта в 19:00, написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира — 9 марта в 19:00», — написал Демкин у себя на странице. Мэр ответит на вопросы, которые жители задали перед предыдущим анонсом эфира. Глава города отметил в публикации, что подарит автору самого интересного вопроса книгу-фотоальбом «Пермь. Три столетия». Ранее Демкин анонсировал прямую трансляцию на 2 марта, однако незадолго до эфира перенес его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...