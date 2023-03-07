Губернатор Куйвашев передал свердловчанке награду от Путина

07 марта 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении свердловчанки 23 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль свердловчанке Елене Грачевой, награжденной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную награду машинисту крана ЕВРАЗ НТМК Елена Грачевой», — говорится в сообщении ДИПа. Указ о награждении Грачевой был подписан Владимиром Путиным 23 декабря. Грачева работает в ЕВРАЗ НТМК 20 лет. За это время она успела обучиться управлению всеми видами кранов, а также разобралась в технических особенностях каждого из них, что позволяет предвидеть возможные неполадки. Бригада, в которой работает Грачева, стабильно перевыполняет план и помогает развитию ЕВРАЗа и промышленности Урала.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль свердловчанке Елене Грачевой, награжденной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную награду машинисту крана ЕВРАЗ НТМК Елена Грачевой», — говорится в сообщении ДИПа. Указ о награждении Грачевой был подписан Владимиром Путиным 23 декабря. Грачева работает в ЕВРАЗ НТМК 20 лет. За это время она успела обучиться управлению всеми видами кранов, а также разобралась в технических особенностях каждого из них, что позволяет предвидеть возможные неполадки. Бригада, в которой работает Грачева, стабильно перевыполняет план и помогает развитию ЕВРАЗа и промышленности Урала.