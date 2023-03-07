Губернатор Куйвашев передал свердловчанке награду от Путина

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Владимир Путин подписал указ о награждении свердловчанки 23 декабря Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль свердловчанке Елене Грачевой, награжденной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную награду машинисту крана ЕВРАЗ НТМК Елена Грачевой», — говорится в сообщении ДИПа. Указ о награждении Грачевой был подписан Владимиром Путиным 23 декабря.

Грачева работает в ЕВРАЗ НТМК 20 лет. За это время она успела обучиться управлению всеми видами кранов, а также разобралась в технических особенностях каждого из них, что позволяет предвидеть возможные неполадки. Бригада, в которой работает Грачева, стабильно перевыполняет план и помогает развитию ЕВРАЗа и промышленности Урала.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль свердловчанке Елене Грачевой, награжденной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную награду машинисту крана ЕВРАЗ НТМК Елена Грачевой», — говорится в сообщении ДИПа. Указ о награждении Грачевой был подписан Владимиром Путиным 23 декабря. Грачева работает в ЕВРАЗ НТМК 20 лет. За это время она успела обучиться управлению всеми видами кранов, а также разобралась в технических особенностях каждого из них, что позволяет предвидеть возможные неполадки. Бригада, в которой работает Грачева, стабильно перевыполняет план и помогает развитию ЕВРАЗа и промышленности Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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