Автозимники в ХМАО открыли после непогоды

12 марта 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

После непогоды в ХМАО сняли ограничения и возобновили движение транспорта на зимниках Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Октябрьском и Белоярском районах ХМАО после непогоды сняли ограничения и возобновили движение транспорта на автозимниках. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог. «В связи с окончанием неблагоприятных погодных условий снято ограничение движения для транспортных средств массой менее 10 тонн на зимних автомобильных дорогах «Приобье-Перегребное», «Нарыкары-Мулигорт-Перегребное. Движение автотранспорта по зимней автомобильной дороге г. Белоярский — с. Полноват восстановлено», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн. Причина — повышение температуры воздуха.

В Октябрьском и Белоярском районах ХМАО после непогоды сняли ограничения и возобновили движение транспорта на автозимниках. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог. «В связи с окончанием неблагоприятных погодных условий снято ограничение движения для транспортных средств массой менее 10 тонн на зимних автомобильных дорогах «Приобье-Перегребное», «Нарыкары-Мулигорт-Перегребное. Движение автотранспорта по зимней автомобильной дороге г. Белоярский — с. Полноват восстановлено», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн. Причина — повышение температуры воздуха.