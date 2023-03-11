11 марта 2023
10 марта 2023

Автозимники в ХМАО открыли после непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
После непогоды в ХМАО сняли ограничения и возобновили движение транспорта на зимниках Фото:

В Октябрьском и Белоярском районах ХМАО после непогоды сняли ограничения и возобновили движение транспорта на автозимниках. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.

«В связи с окончанием неблагоприятных погодных условий снято ограничение движения для транспортных средств массой менее 10 тонн на зимних автомобильных дорогах «Приобье-Перегребное», «Нарыкары-Мулигорт-Перегребное. Движение автотранспорта по зимней автомобильной дороге г. Белоярский — с. Полноват восстановлено», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн. Причина — повышение температуры воздуха.

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В Октябрьском и Белоярском районах ХМАО после непогоды сняли ограничения и возобновили движение транспорта на автозимниках. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог. «В связи с окончанием неблагоприятных погодных условий снято ограничение движения для транспортных средств массой менее 10 тонн на зимних автомобильных дорогах «Приобье-Перегребное», «Нарыкары-Мулигорт-Перегребное. Движение автотранспорта по зимней автомобильной дороге г. Белоярский — с. Полноват восстановлено», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на зимних автодорогах Нижневартовского района ограничили движение для транспортных средств массой больше пяти тонн. Причина — повышение температуры воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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