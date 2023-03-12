Рыбачка из Екатеринбурга Мария Мухорина поймала большую черную щуку на озере Темряк в Кондинском районе ХМАО. Историей и фото с рыбалке она поделилась в социальной сети «ВКонтакте».
«Давно мне не давала покоя мысль о рыбалке в ХМАО, в частности загадочное озеро Темряк, затерянное среди болот, интуитивно тянуло именно к нему. Это совершенно уникальное по энергетике место, и я видела собственными глазами, как оно отвергает тех, кто ему не по нраву. Трофей — потрясающая по своей красоте щука, настоящее черное золото», — написала Мария Мухорина на своей странице в соцсети.
В ХМАО Мария приехала поездом, в Кондинском районе провела несколько дней. Дорога до озера Темряк занимала час на снегоходе. Рыбачила на жерлицы и на живца, используя для этого небольших окуней. «Без сомнений, эта рыбалка — апогей моего зимнего сезона, дикая и бесконечно красивая, круче пока мне сложно представить», — поделилась эмоциями рыбачка.
Рыбачка из Екатеринбурга с трофеем
Фото: страница Марии Мухориной, Вк
Черная щука из озера Темряк
Фото: страница Марии Мухориной, Вк
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Рыбачка из Екатеринбурга Мария Мухорина поймала большую черную щуку на озере Темряк в Кондинском районе ХМАО. Историей и фото с рыбалке она поделилась в социальной сети «ВКонтакте». «Давно мне не давала покоя мысль о рыбалке в ХМАО, в частности загадочное озеро Темряк, затерянное среди болот, интуитивно тянуло именно к нему. Это совершенно уникальное по энергетике место, и я видела собственными глазами, как оно отвергает тех, кто ему не по нраву. Трофей — потрясающая по своей красоте щука, настоящее черное золото», — написала Мария Мухорина на своей странице в соцсети. В ХМАО Мария приехала поездом, в Кондинском районе провела несколько дней. Дорога до озера Темряк занимала час на снегоходе. Рыбачила на жерлицы и на живца, используя для этого небольших окуней. «Без сомнений, эта рыбалка — апогей моего зимнего сезона, дикая и бесконечно красивая, круче пока мне сложно представить», — поделилась эмоциями рыбачка.