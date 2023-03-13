Тюменская политика ждет наплыва лоббистов из Госдумы

Политические партии Тюмени ждут визита своих депутатов Госдумы

Тюменские депутаты Госдумы готовятся к поездкам к местным партийцам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские политические партии ждут визитов своих депутатов из Госдумы перед выборами-2023. Парламентарии из федерального парламента перед выборами должны заехать почти ко всем оппозиционным партиями. Первыми этот ход сделала КПРФ.

«Депутаты традиционно помогают региональным коллегам перед выборами. Имея больший вес, они легче заключают определенные договоренности с местными элитами. Визит уже нанес коммунист Виктор Соболев. Он провел несколько важных встреч», — сообщили агентству источники, близкие к тюменской политтусовке.

По информации собеседника URA.RU, визитов также ожидают в отделениях ЛДПР и «Новых людей». К первым приедет Евгений Марков, ко вторым — депутат ГД Ксения Горячева.

Вместе с тем, в Тюмени начал формироваться список кандидатов на праймериз «Единой России» в гордуму. На предварительные выборы уже заявился самый богатый депутат гордумы. Он нацелен сохранить депутатское кресло в новом созыве.