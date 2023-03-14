Врач Суббота предупредил о неожиданных причинах першения в горле

Кратковременное першение в горле может сигнализировать об обычной простуде, но если неприятное ощущение в горле наблюдается в течение длительного времени, то это может являться симптомом хронического фарингита. Об этом и других симптомах сообщил врач Дмитрий Суббота.
«Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом. Здоровый человек на такое не реагирует», — рассказал Дмитрий Суббота в эфире радио Sputnik.
Также першение в горле может сигнализировать о болезнях желудочно-кишечного тракта, в частности такой симптом наблюдается при гастроэзофагеальном рефлюксе. Суббота предупредил россиян, что к першению в горле не стоит относиться легкомысленно и лучше показаться специалистам.
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