Врач Суббота предупредил о неожиданных причинах першения в горле

15 марта 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Постоянное першение в горле может являться симптомом хронического фарингита Фото: Анна Майорова © URA.RU Кратковременное першение в горле может сигнализировать об обычной простуде, но если неприятное ощущение в горле наблюдается в течение длительного времени, то это может являться симптомом хронического фарингита. Об этом и других симптомах сообщил врач Дмитрий Суббота. «Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом. Здоровый человек на такое не реагирует», — рассказал Дмитрий Суббота в эфире радио Sputnik. Также першение в горле может сигнализировать о болезнях желудочно-кишечного тракта, в частности такой симптом наблюдается при гастроэзофагеальном рефлюксе. Суббота предупредил россиян, что к першению в горле не стоит относиться легкомысленно и лучше показаться специалистам. Ранее URA.RU рассказало, что кардиолог Юлия Черепнина рассказала, симптомом каких заболеваний может быть онемение пальцев. Это могут быть анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит.

Кратковременное першение в горле может сигнализировать об обычной простуде, но если неприятное ощущение в горле наблюдается в течение длительного времени, то это может являться симптомом хронического фарингита. Об этом и других симптомах сообщил врач Дмитрий Суббота. «Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом. Здоровый человек на такое не реагирует», — рассказал Дмитрий Суббота в эфире радио Sputnik. Также першение в горле может сигнализировать о болезнях желудочно-кишечного тракта, в частности такой симптом наблюдается при гастроэзофагеальном рефлюксе. Суббота предупредил россиян, что к першению в горле не стоит относиться легкомысленно и лучше показаться специалистам. Ранее URA.RU рассказало, что кардиолог Юлия Черепнина рассказала, симптомом каких заболеваний может быть онемение пальцев. Это могут быть анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит.