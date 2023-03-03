Кардиолог раскрыла, из-за каких опасных болезней немеют пальцы

Кардилог Черепнина: пальцы рук могут неметь из-за инфекционного поражения нервной системы

03 марта 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Для точной диагностики следует обратиться к врачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Онемение пальцев рук может быть симптомом наличия в организме опасных заболеваний, например атеросклероз, тромбоэмболия или инфекционного поражения нервной системы. Об этом сообщил кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On Юлия Черепнина. «Это могут быть анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит. При этих заболеваниях поражаются артерии разного калибра, что может приводить к нарушению кровоснабжения периферии, проявляющегося на первых парах как раз онемением и похолоданием пальцев верхних и нижних конечностей», — рассказала Юлия Черепнина в разговоре с « Газета.ru ». Она также отметила, что онемение пальцев может быть связано со сдавливанием нервных окончаний мышц шеи. Такое может произойти во время сна, уточнила кардиолог. Неудобная поза при работе за компьютером также может стать причиной онемения пальцев, заявляет врач. Использование телефона перед сном может сдавить нервные окончания, из-за чего возникнет онемение, уточнила Юлия Черепнина. Она также отметила, что причиной онемения пальцев может стать сахарный диабет. При таком отклонении часто поражаются кровеносные сосуды и нервные окончания. Если у человека участились случаи онемения пальцев, то тогда ему следует обратиться к врачу, добавила Юлия Черепнина. Она сказала, что врач сможет установить точную причину онемения и назначить лечение. Невролог Юрий Андрусов рассказал, что туннельный синдром является самой частой причиной онемения пальцев. Такое происходит, когда нерв пережимается в самых уязвимых местах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Онемение пальцев рук может быть симптомом наличия в организме опасных заболеваний, например атеросклероз, тромбоэмболия или инфекционного поражения нервной системы. Об этом сообщил кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On Юлия Черепнина. «Это могут быть анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит. При этих заболеваниях поражаются артерии разного калибра, что может приводить к нарушению кровоснабжения периферии, проявляющегося на первых парах как раз онемением и похолоданием пальцев верхних и нижних конечностей», — рассказала Юлия Черепнина в разговоре с «Газета.ru». Она также отметила, что онемение пальцев может быть связано со сдавливанием нервных окончаний мышц шеи. Такое может произойти во время сна, уточнила кардиолог. Неудобная поза при работе за компьютером также может стать причиной онемения пальцев, заявляет врач. Использование телефона перед сном может сдавить нервные окончания, из-за чего возникнет онемение, уточнила Юлия Черепнина. Она также отметила, что причиной онемения пальцев может стать сахарный диабет. При таком отклонении часто поражаются кровеносные сосуды и нервные окончания. Если у человека участились случаи онемения пальцев, то тогда ему следует обратиться к врачу, добавила Юлия Черепнина. Она сказала, что врач сможет установить точную причину онемения и назначить лечение. Невролог Юрий Андрусов рассказал, что туннельный синдром является самой частой причиной онемения пальцев. Такое происходит, когда нерв пережимается в самых уязвимых местах.