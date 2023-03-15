Председателю Тюменской гордумы прочат «окончательный» выход на пенсию

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный выйдет на пенсию после окончания депутатского срока

Спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный готовится к завершению карьеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председателю Тюменской гордумы Евгению Заболотному пророчат выход на пенсию. Источники URA.RU в тюменских политэлитах сообщают, что после окончания своих депутатских полномочий и потери должности спикера гордумы он закончит политическую карьеру.

«Пенсия — в прямом смысле слова. Не красивая или почетная должность», — уверены в политтусовке

Ранее URA.RU сообщало, что спикер гордумы Тюмени Заболотный покинет свой пост после сентябрьских выборов. На его место пророчат главу тюменского района Светлану Иванову.