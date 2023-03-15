15 марта 2023

Председателю Тюменской гордумы прочат «окончательный» выход на пенсию

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный выйдет на пенсию после окончания депутатского срока
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пешеходной улицы. Тюмень , заболотный евгений
Спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный готовится к завершению карьеры Фото:

Председателю Тюменской гордумы Евгению Заболотному пророчат выход на пенсию. Источники URA.RU в тюменских политэлитах сообщают, что после окончания своих депутатских полномочий и потери должности спикера гордумы он закончит политическую карьеру.

«Пенсия — в прямом смысле слова. Не красивая или почетная должность», — уверены в политтусовке

Ранее URA.RU сообщало, что спикер гордумы Тюмени Заболотный покинет свой пост после сентябрьских выборов. На его место пророчат главу тюменского района Светлану Иванову.

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Председателю Тюменской гордумы Евгению Заболотному пророчат выход на пенсию. Источники URA.RU в тюменских политэлитах сообщают, что после окончания своих депутатских полномочий и потери должности спикера гордумы он закончит политическую карьеру. «Пенсия — в прямом смысле слова. Не красивая или почетная должность», — уверены в политтусовке Ранее URA.RU сообщало, что спикер гордумы Тюмени Заболотный покинет свой пост после сентябрьских выборов. На его место пророчат главу тюменского района Светлану Иванову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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