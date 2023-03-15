Председателю Тюменской гордумы прочат «окончательный» выход на пенсию

Спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный готовится к завершению карьеры
Председателю Тюменской гордумы Евгению Заболотному пророчат выход на пенсию. Источники URA.RU в тюменских политэлитах сообщают, что после окончания своих депутатских полномочий и потери должности спикера гордумы он закончит политическую карьеру.
«Пенсия — в прямом смысле слова. Не красивая или почетная должность», — уверены в политтусовке
Ранее URA.RU сообщало, что спикер гордумы Тюмени Заболотный покинет свой пост после сентябрьских выборов. На его место пророчат главу тюменского района Светлану Иванову.
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