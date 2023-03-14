14 марта 2023

В Челябинске «ЖизньМарт» откроет кафе и пять новых магазинов. Инфографика

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
В Ленинском районе «ЖизньМарт» откроется впервые Фото:

В Челябинске готовятся к открытию шести новых филиалов торговой сети «ЖизньМарт», один из них будет в формате кафе. О том, что часть точек откроется уже весной, URA.RU сообщили в торговой сети.

«Новые филиалы откроются уже в марте и апреле. Часть точек — позже», — уточнили URA.RU в челябинском магазине.

PR-специалист «ЖизньМарт» сообщила Telegram-каналу «Челябинск, который смог», что магазин большого формата на Гагарина, 26 откроется 16 марта. Филиал с детской комнатой на Труда, 176 начнет работу 22 марта, а точка в формате кафе на Свободы, 151а — 30 марта.

Новые филиалы появятся в Центральном, Курчатовском и Ленинском районах

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В Челябинске готовятся к открытию шести новых филиалов торговой сети «ЖизньМарт», один из них будет в формате кафе. О том, что часть точек откроется уже весной, URA.RU сообщили в торговой сети. «Новые филиалы откроются уже в марте и апреле. Часть точек — позже», — уточнили URA.RU в челябинском магазине. PR-специалист «ЖизньМарт» сообщила Telegram-каналу «Челябинск, который смог», что магазин большого формата на Гагарина, 26 откроется 16 марта. Филиал с детской комнатой на Труда, 176 начнет работу 22 марта, а точка в формате кафе на Свободы, 151а — 30 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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