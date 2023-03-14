В Ленинском районе «ЖизньМарт» откроется впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске готовятся к открытию шести новых филиалов торговой сети «ЖизньМарт», один из них будет в формате кафе. О том, что часть точек откроется уже весной, URA.RU сообщили в торговой сети.

«Новые филиалы откроются уже в марте и апреле. Часть точек — позже», — уточнили URA.RU в челябинском магазине.

PR-специалист «ЖизньМарт» сообщила Telegram-каналу « Челябинск, который смог », что магазин большого формата на Гагарина, 26 откроется 16 марта. Филиал с детской комнатой на Труда, 176 начнет работу 22 марта, а точка в формате кафе на Свободы, 151а — 30 марта.