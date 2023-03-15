Челябинский депутат предложила снять патриотичный фильм про спецоперацию

Яна Лантратова считает, что фильм про СВО должен быть таким, чтобы по нему можно было сверять моральные ценности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Латнтатова предложила снять патриотичный фильм про спецоперацию. Свою инициативу она направила в Минкульт РФ.

«Нам нужен патриотичный художественный фильм об СВО. […] К сожалению, наше образование (сейчас стало меняться в лучшую сторону) во многом способствовало тому, что часть молодых людей искренне не понимают, зачем им разбираться в истории, вникать в сложные геополитические взаимоотношения стран и народов. Такой фильм мог бы положить начало формированию другого взгляда на события последнего года у молодых людей», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале.

Она отметила, что фильм про спецоперацию должен быть таким, чтобы по нему «молодое поколение сверяло моральные принципы». Лантратова добавила, что фильм «Два бойца» был снят в условиях эвакуации и вышел на экраны в 1943 году, поэтому нет необходимости дожидаться окончания спецоперации.

Спецоперация была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.