15 марта 2023

Челябинский депутат предложила снять патриотичный фильм про спецоперацию

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики, сбойка
Яна Лантратова считает, что фильм про СВО должен быть таким, чтобы по нему можно было сверять моральные ценности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Латнтатова предложила снять патриотичный фильм про спецоперацию. Свою инициативу она направила в Минкульт РФ.

«Нам нужен патриотичный художественный фильм об СВО. […] К сожалению, наше образование (сейчас стало меняться в лучшую сторону) во многом способствовало тому, что часть молодых людей искренне не понимают, зачем им разбираться в истории, вникать в сложные геополитические взаимоотношения стран и народов. Такой фильм мог бы положить начало формированию другого взгляда на события последнего года у молодых людей», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале.

Она отметила, что фильм про спецоперацию должен быть таким, чтобы по нему «молодое поколение сверяло моральные принципы». Лантратова добавила, что фильм «Два бойца» был снят в условиях эвакуации и вышел на экраны в 1943 году, поэтому нет необходимости дожидаться окончания спецоперации.

Спецоперация была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Латнтатова предложила снять патриотичный фильм про спецоперацию. Свою инициативу она направила в Минкульт РФ. «Нам нужен патриотичный художественный фильм об СВО. […] К сожалению, наше образование (сейчас стало меняться в лучшую сторону) во многом способствовало тому, что часть молодых людей искренне не понимают, зачем им разбираться в истории, вникать в сложные геополитические взаимоотношения стран и народов. Такой фильм мог бы положить начало формированию другого взгляда на события последнего года у молодых людей», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Она отметила, что фильм про спецоперацию должен быть таким, чтобы по нему «молодое поколение сверяло моральные принципы». Лантратова добавила, что фильм «Два бойца» был снят в условиях эвакуации и вышел на экраны в 1943 году, поэтому нет необходимости дожидаться окончания спецоперации. Спецоперация была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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