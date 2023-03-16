16 марта 2023
15 марта 2023

Тюменцев зовут собирать ягоды в Карелию за 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, дикоросы, сбор ягод, ягоды в руке, черника, сбор дикоросов
Заработок сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных кг Фото:

Карельская компания ищет сотрудников на сезонную работу: сбор ягод. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Доход до семи тысяч рублей в день и до 300-350 тысяч рублей за сезон.

«Ищем сотрудников для сбора ягод на период с 20 июля по 10 октября. Показываем места для сбора, учим ориентироваться в лесу, снабжаем инструментом, предоставляем общежития и автомобили. Выплаты ежедневно», — пишут в объявление.

По словам работодателя, во время всего периода придется тратить каждый день на проживание в общежитиях — 300 рублей, питание — 250 рублей, аренду автомобиля — 350 рублей, бензин — 100 рублей. С учетом вычета всех расходов можно заработать от 180 до 350 тысяч рублей и более — «чистыми деньгами». Заработок напрямую зависит от количества собранных килограмм.

Ранее писали, что в 2022 году Тюменцам предлагали собирать ягоды в Карелии за 350 тысяч рублей в месяц. Компания предлагала сезонную работу людям без ограничений по полу и возрасту. Также рассматривали граждан СНГ. Одним из критериев отбора кандидатов являлось отсутствие страха находиться в лесу.

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Карельская компания ищет сотрудников на сезонную работу: сбор ягод. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Доход до семи тысяч рублей в день и до 300-350 тысяч рублей за сезон. «Ищем сотрудников для сбора ягод на период с 20 июля по 10 октября. Показываем места для сбора, учим ориентироваться в лесу, снабжаем инструментом, предоставляем общежития и автомобили. Выплаты ежедневно», — пишут в объявление. По словам работодателя, во время всего периода придется тратить каждый день на проживание в общежитиях — 300 рублей, питание — 250 рублей, аренду автомобиля — 350 рублей, бензин — 100 рублей. С учетом вычета всех расходов можно заработать от 180 до 350 тысяч рублей и более — «чистыми деньгами». Заработок напрямую зависит от количества собранных килограмм. Ранее писали, что в 2022 году Тюменцам предлагали собирать ягоды в Карелии за 350 тысяч рублей в месяц. Компания предлагала сезонную работу людям без ограничений по полу и возрасту. Также рассматривали граждан СНГ. Одним из критериев отбора кандидатов являлось отсутствие страха находиться в лесу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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