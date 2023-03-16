Тюменцев зовут собирать ягоды в Карелию за 300 тысяч рублей

Заработок сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных кг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Карельская компания ищет сотрудников на сезонную работу: сбор ягод. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Доход до семи тысяч рублей в день и до 300-350 тысяч рублей за сезон.

«Ищем сотрудников для сбора ягод на период с 20 июля по 10 октября. Показываем места для сбора, учим ориентироваться в лесу, снабжаем инструментом, предоставляем общежития и автомобили. Выплаты ежедневно», — пишут в объявление.

По словам работодателя, во время всего периода придется тратить каждый день на проживание в общежитиях — 300 рублей, питание — 250 рублей, аренду автомобиля — 350 рублей, бензин — 100 рублей. С учетом вычета всех расходов можно заработать от 180 до 350 тысяч рублей и более — «чистыми деньгами». Заработок напрямую зависит от количества собранных килограмм.

Ранее писали, что в 2022 году Тюменцам предлагали собирать ягоды в Карелии за 350 тысяч рублей в месяц. Компания предлагала сезонную работу людям без ограничений по полу и возрасту. Также рассматривали граждан СНГ. Одним из критериев отбора кандидатов являлось отсутствие страха находиться в лесу.