В Екатеринбурге школьников массово заставляют писать объяснительные

17 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

За отсутствие электронного пропуска школьники пишут объяснительные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге школьники вынуждены писать объяснительные. Такая ситуация возникла из-за электронных пластиковых пропусков. Ученики, которые пришли в учебное заведение без карточки, пишут объяснительные на имя классного руководителя. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились родители школьников гимназии № 174. Подобная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях города. «В гимназии № 174 детей по непонятным причинам систематически заставляют писать объяснительные. И теперь решили, что если нет пропуска, в гимназию заходить после звонка. Как-то странно получается, что до звонка дети заходят по пропуску, а после звонка — с объяснительной. Ну, забыл ребенок пропуск, зачем сразу же объяснительную писать?», — делятся собеседники URA.RU. В распоряжении редакции URA.RU оказалось сообщение, которое пришло классным руководителям гимназии № 174. «Уважаемые классные руководители! Поставьте в известность родителей и обучающихся, что в понедельник в первую очередь в гимназию будут проходить дети с карточками. Те, у кого карточек для входа не будет, зайдут после звонка с объяснительными. Каждый случай отсутствия будет сопровождаться объяснительной классного руководителя. Вход через систему охраны — безопасность детей!», — говорится в тексте. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Екатеринбурга. Там сообщили, что электронные пропуска в гимназии введены в целях обеспечения безопасности обучающихся и недопуска посторонних лиц в гимназию, на карте «записаны» ФИО ребенка. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающиеся обязаны: Приходить на занятия и покидать гимназию в соответствии с утвержденным расписанием;

Иметь при себе электронный пропуск;

Проходить в здание через турникет, не допуская преодоления ограждения без электронного пропуска в нарушение установленного порядка;

В случае утраты пропуска известить об этом классного руководителя. В мэрии уральской столицы пояснили, что в случае отсутствия электронного пропуска обучающиеся допускаются в гимназию с разрешения дежурного администратора, о чем делается соответствующая запись в журнал, с указанием причины отсутствия электронного пропуска. «В случае утери пропуска или несрабатывании турникета при поднесении электронного пропуска к считывателю, обучающийся должен обратиться к классному руководителю», — отметили в пресс-службе администрации уральской столицы. Пропускную систему по пластиковым картам активно внедряют в российских школах. Система контроля доступа нужна, чтобы обезопасить детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге школьники вынуждены писать объяснительные. Такая ситуация возникла из-за электронных пластиковых пропусков. Ученики, которые пришли в учебное заведение без карточки, пишут объяснительные на имя классного руководителя. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились родители школьников гимназии № 174. Подобная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях города. «В гимназии № 174 детей по непонятным причинам систематически заставляют писать объяснительные. И теперь решили, что если нет пропуска, в гимназию заходить после звонка. Как-то странно получается, что до звонка дети заходят по пропуску, а после звонка — с объяснительной. Ну, забыл ребенок пропуск, зачем сразу же объяснительную писать?», — делятся собеседники URA.RU. В распоряжении редакции URA.RU оказалось сообщение, которое пришло классным руководителям гимназии № 174. «Уважаемые классные руководители! Поставьте в известность родителей и обучающихся, что в понедельник в первую очередь в гимназию будут проходить дети с карточками. Те, у кого карточек для входа не будет, зайдут после звонка с объяснительными. Каждый случай отсутствия будет сопровождаться объяснительной классного руководителя. Вход через систему охраны — безопасность детей!», — говорится в тексте. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Екатеринбурга. Там сообщили, что электронные пропуска в гимназии введены в целях обеспечения безопасности обучающихся и недопуска посторонних лиц в гимназию, на карте «записаны» ФИО ребенка. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающиеся обязаны: В мэрии уральской столицы пояснили, что в случае отсутствия электронного пропуска обучающиеся допускаются в гимназию с разрешения дежурного администратора, о чем делается соответствующая запись в журнал, с указанием причины отсутствия электронного пропуска. «В случае утери пропуска или несрабатывании турникета при поднесении электронного пропуска к считывателю, обучающийся должен обратиться к классному руководителю», — отметили в пресс-службе администрации уральской столицы. Пропускную систему по пластиковым картам активно внедряют в российских школах. Система контроля доступа нужна, чтобы обезопасить детей.