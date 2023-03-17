Путин подписал указ об исключении Булавина из Совбеза

Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе также указано, что Рашид Нуралиев назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности РФ.
«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: „первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации“; исключить из состава Совета Булавина В.И.», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет. С 10 февраля его обязанности исполнял первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Булавин возглавлял таможенную службу более шести лет.
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