17 марта 2023

Путин подписал указ об исключении Булавина из Совбеза

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об исключении экс-главы ФТС России Владимир Булавин Совбеза Фото:

Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе также указано, что Рашид Нуралиев назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности РФ.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: „первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации“; исключить из состава Совета Булавина В.И.», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет. С 10 февраля его обязанности исполнял первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Булавин возглавлял таможенную службу более шести лет.

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Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе также указано, что Рашид Нуралиев назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности РФ. «Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: „первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации“; исключить из состава Совета Булавина В.И.», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет. С 10 февраля его обязанности исполнял первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Булавин возглавлял таможенную службу более шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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